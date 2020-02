Mexicaanse president 'verloot' presidentieel vliegtuig

Maar de winnaar mag het toestel niet echt mee naar huis nemen. Hij krijgt een geldprijs in ruil.

'Wie interesse heeft in het vliegtuig kan voor 500 peso (zo'n 25 euro) een loterijticket kopen', zei de linkse politicus vrijdag. Met de actie hoopt hij 3 miljard peso (146 miljoen euro) in te zamelen. Dat geld dient voor de aankoop van medisch materiaal.

Dreamliner

Het presidentiële vliegtuig, een Boeing 787 Dreamliner, is López Obrador al langer een doorn in het oog. Hij ziet het als een symbool van de 'excessen' die zijn voorganger Enrique Peña Nieto zich veroorloofde. De rechtse zakenman kocht het naar zijn wensen uitgeruste toestel in 2012.