Mexico blijft in het vizier van ratingagentschappen

Mexico slaagt er niet in investeerders te overtuigen met zijn reddingsplan voor Pemex, het Mexicaanse staatsoliebedrijf. Dat kijkt aan tegen een nieuwe downgrade ondanks een miljardeninfuus van de regering.

Terwijl de rest van de wereld nadenkt over hernieuwbare energie, pompt Mexico miljarden in zijn noodlijdende oliebusiness. De tweede grootste economie van Latijns-Amerika heeft een omvangrijk transformatieplan klaar voor haar nationale oliemaatschappij Petroleos Mexicanos, kortweg Pemex, dat in juni een rommelstatus om de oren kreeg van het ratingagentschap Fitch. Pemex torst van alle oliemaatschappijen ter wereld de zwaarste schuldenlast: ongeveer 94 miljard euro.

Dalende productie

Het plan behelst onder meer een stevige belastingkorting die ruimte moet maken voor investeringen in meer productiecapaciteit. In de deelstaat Tabasco komt bijvoorbeeld een nieuwe raffinaderij die naar schatting 7 miljard euro zal kosten. Het is de bedoeling om de Mexicaanse olieproductie tegen 2024 te boosten tot 2,7 miljoen vaten per dag. De productie bedraagt momenteel 1,7 miljoen vaten per dag en daalt al voor het 15de jaar op rij.

De regering voorziet ook een grote zak subsidies ter waarde van 305 miljard Mexicaanse peso (14 miljard euro) om de productie op te drijven. Het moet daarvoor zwaar snijden in andere uitgaven met een aantal pijnlijke gevolgen. Het Mexicaans Olympisch team zal bijvoorbeeld geen budget krijgen voor maaltijden, onderdak en medische verzorging in de voorbereiding naar de Spelen van 2020 in Tokio.

Not impressed

Ondanks de inspanningen zijn investeerders niet onder de indruk. In de uren na de aankondiging verloor de Mexicaanse peso ongeveer 1 procent ten opzichte van de dollar. In wisselkoerstermen is dat een vrij stevige daling. De rente op zowel Mexicaans schatkistpapier als op obligaties van Pemex zelf ging de hoogte in.

Investeerders achten het plan ontoereikend om Pemex op lange termijn uit het slop te trekken. De kredietbeoordelaar Moody's behoudt zijn negatieve outlook. Dat betekent in de praktijk dat er doorgaans binnen de 6 maanden een downgrade volgt.

