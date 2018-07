Mexico kiest voor linkse president

De aanhouder wint. Die levensles lijkt de Mexicaanse politicus Andrés Manuel López Obrador zijn landgenoten mee te geven. Want bij zijn derde gooi naar het presidentschap ging hij met de zege aan de haal. Hij belooft een 'nieuwe revolutie'.

Juntos Haremos Historia. Samen zullen we geschiedenis schrijven. Onder dat motto trok Andrés Manuel López Obrador, met de ruggensteun van een kleinere conservatieve en linkse partij, zondag naar de kiezer.

Op verkiezingsdag hield de 64-jarige zoon van winkeliers, afkomstig uit de armere zuidelijke regio Tabasco, alvast woord. Voor het eerst in decennia schopt een politicus met een uitgesproken links profiel het tot president in de tweede economie van Latijns-Amerika.

Het was al de derde keer dat Andrés Manuel López Obrador, kortweg AMLO, zich in de strijd om het hoogste politieke ambt van zijn land gooide. In 2006 en 2012 dolf hij, het dolle enthousiasme onder zijn aanhangers ten spijt, steeds het onderspit tegen een kandidaat van een van de traditionele partijen, de centrumrechtse PRI of de rechtse PAN.

Antagonist van Trump

Hoewel de politieke wetenschapper zich de afgelopen maanden opwierp als de antagonist van Donald Trump, lijkt het wel of hij voor zijn campagnestrategie leentjebuur gespeeld heeft bij de Amerikaanse president.

Beloofde de vastgoedmiljardair zijn landgenoten in 2016 'America' weer 'great' te maken, dan spiegelde AMLO de Mexicanen een 'nieuwe revolutie' voor. López Obradors variant op 'Make America Great Again' sijpelde zelfs door in de naam van zijn vier jaar oude partij: Movimiento de Regeneración Nacional (Beweging voor Nationale Vernieuwing).

Ook Trumps 'America First' kreeg een Mexicaanse parafrase in AMLO's 'mexicanismo'. De twee eigenzinnige, wat autoritaire politici namen het tijdens hun campagnes zelfs op tegen dezelfde vijanden: het 'door en door corrupte' regime en een kleine, geprivilegieerde elite. Door de bezem te halen door dat verdorven systeem zouden volgens hen chronische problemen van de modale burgers aangepakt kunnen worden.

President uit 1934

Liever dan aan Trump spiegelt López Obrador zich aan Lázaro Cárdenas, een Mexicaanse militair die in 1934 president werd. Tot vandaag staat de mesties als een van de populairste en meest charismatische staatshoofden van zijn land in de geschiedenisboekjes.

In navolging van Cárdenas broedt AMLO op een agrarische hervorming. Net als zijn grote voorbeeld heeft de zestiger meer dan gewone belangstelling voor de energiesector.

López Obrador is evenmin van plan zijn intrek te nemen in het presidentiële paleis; aan zijn eigen flat heeft hij meer dan genoeg.

López Obrador maakt er geen geheim van geen grote minnaar te zijn van de openstelling van die sector voor buitenlands en privékapitaal. Hij beloofde de maatregel aan een grondige evaluatie te onderwerpen. Maar of hij de energiesector, zoals Cárdenas, weer exclusief onder staatscontrole wil brengen, is niet duidelijk.

Zijn uitgesproken steun voor de armen en de arbeiders en zijn afkeer van corruptie deelt AMLO ook met de president van ruim acht decennia geleden. En net als zijn charismatische voorganger is de voormalige burgemeester van Mexico-stad van plan zijn eigen loon te halveren. Hij is evenmin van plan zijn intrek te nemen in het presidentiële paleis; aan zijn eigen flat heeft hij meer dan genoeg.

Bedrijfswereld bezorgd

De bedrijfswereld kijkt AMLO's mandaat met enige bezorgdheid tegemoet. In hun nachtmerries duikt López Obrador op als een volgeling van Hugo Chávez, de voormalige links-populistische president van Venezuela, die naar hartenlust nationaliseerde.

Schermvullende weergave Toen Lula het in 2003 tot Braziliaans president schopte, vreesden zakenlui, investeerders en beleggers voor een radicaal-links beleid. Maar hij bleek een gematigdere koers te varen. ©REUTERS

Dezelfde vrees bestond toen in Brazilië de linkse ex-vakbondsman Luiz Inácio 'Lula' da Silva in 2003 aan de macht kwam. Bij zakenlui, investeerders en beleggers gingen alarmbellen af.

Maar de horrorscenario's bleken snel in de prullenmand te kunnen. Acht jaar lang voer Lula een veel gematigdere koers dan zij verwacht hadden.

Die gematigdere toon sloegen López Obrador en zijn gedoodverfde kabinetschef, de rijke zakenman Alfonso Romo, in hun economische discours de voorbije weken ook aan.

Revolutie

Gematigd zullen de strijd tegen de ongebreidelde corruptie, het aanhoudende geweld en de straffeloosheid allerminst zijn.