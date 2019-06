Mexico paait VS met migratieraid

Mexico voert een race tegen de klok om te voorkomen dat zijn export naar de Verenigde Staten vanaf maandag belast wordt. Om Washington te paaien schroeft het de strijd tegen de migrantenkaravanen op.

In Mexico staan alle seinen op rood sinds de Amerikaanse president Donald Trump een week geleden aankondigde op 10 juni invoertarieven voor Mexicaanse producten in te voeren als de zuidelijke buur zijn strijd tegen de illegale migratie richting de VS niet snel fors opvoert.

Voor de tweede economie van Latijns-Amerika staat dan ook heel wat op het spel. Als Trump zijn plannen doorvoert en de importtaksen tegen oktober in fases tot 25 procent optrekt, dreigt economisch onheil.

Mexico had tijdens de eerste drie maanden van 2019 al af te rekenen met een krimp van het bruto binnenlands product (bbp). Trumps offensief dreigt het land in een recessie te dompelen.

Het verbaast dan ook niet dat de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador een week geleden de top van zijn regering naar Washington stuurde om de Amerikanen op andere gedachten te brengen. Dat blijft voorlopig zonder resultaat. ‘Er is wat vooruitgang geboekt tijdens de migratieonderhandelingen maar verre van voldoende! De invoertarieven van 5 procent gaan maandag in’, tweette Trump donderdag nadat een overlegronde in Washington niet de verhoopte doorbraak opgeleverd had.

Amerikaanse eisen

De Amerikanen legden een duidelijke eisenbundel op tafel. ‘Het belangrijkste is dat Mexico asielzoekers opvangt terwijl de behandeling van hun aanvraag in de VS loopt’, stelde Peter Navarro, de handelsadviseur van het Witte Huis. Daarnaast spoort Washington de Mexicanen aan hun patrouilles aan de grens met Centraal-Amerika op te voeren. Voorts stuurt het aan op strengere controles op de migratieroute naar de VS.

Trump en co. eisen dat die maatregelen meteen van kracht worden. Maar Mexico mikt eerder op langetermijnacties. Het land ziet meer heil in een soort marshallplan voor Centraal-Amerika. ‘De Hondurezen, Guatemalteken en Salvadoranen slaan vooral voor het geweld en de armoede in hun land op de vlucht. Doe wat aan die problemen en de motivatie om te migreren zal afnemen’, luidt de redenering. Aan het project hangt een prijskaartje van enkele miljarden dollars.

De vooruitgang in het overleg met Mexico is verre van voldoende! De invoertarieven van 5 procent gaan maandag in. Donald Trump Amerikaans president

De VS voelen voorlopig weinig voor dat initiatief omdat het op korte termijn weinig effect heeft. En de Amerikanen willen net snel een rem zetten op de migratiestroom omdat de ‘opvang- en detentiecentra al overvol zitten’. Dit jaar pakte de Amerikaanse grenspolitie al zowat 430.000 illegale migranten op aan de grens met Mexico. Ter vergelijking: in heel 2018 ging het om 521.090 vluchtelingen.

Migrantenkaravaan

In een poging Trump te paaien kondigde Mexico gisteravond laat aan dat het extra troepen naar de grens met Guatemala zal sturen in de strijd tegen de illegale migratie. De Mexicaanse veiligheidsdiensten voerden woensdag ook al een operatie uit tegen een nieuwe migrantenkaravaan die vanuit Guatemala koers gezet had naar de VS. ‘Zeker 500 mensen zijn opgepakt’, stelde Mexico. Bij gelijkaardige acties vorige maand arresteerden de Mexicanen 236.000 illegale migranten. ‘En sinds december vorig jaar hebben we ook al ruim 80.500 mensen gedeporteerd’, onderstreepte het Mexicaanse onderhandelingsteam in de VS.

Of die cijfers volstaan om de invoering van de Amerikaanse invoertarieven te voorkomen, is voorlopig koffiedik kijken. ‘Ik acht het erg waarschijnlijk dat de tarieven van 5 procent op 10 juni ingaan en dat we daarna voortonderhandelen’, stelde Trump eerder deze week.