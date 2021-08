Mexico sleept grote wapenfabrikanten voor rechter in VS

Mexico daagt onder meer de wapenproducent Glock voor de rechter in de VS.

Mexico heeft in de Verenigde Staten een klacht ingediend tegen grote wapenproducenten als Smith & Wesson en Glock. De staat beschuldigt hen ervan de drugsoorlog in het Latijns-Amerikaanse land te voeden.

Mexico is al decennia het toneel van een bloedige strijd tussen drugskartels. Verschillende presidenten in het Latijns-Amerikaanse land poogden het geweld uit te roeien. Vergeefs. Allen klaagden ze dat ze voor een schier onmogelijke opdracht staan door de lakse Amerikaanse wapenwetgeving. Die maakt dat fabrikanten de markt kunnen overspoelen met tuig dat erg aantrekkelijk is voor de kartels.

Omdat hun oproepen tot strengere wapencontrole bij de grote buur in het noorden steevast in dovemansoren vielen, kiezen de Mexicaanse autoriteiten nu een andere strategie. Voor een federale rechter in de staat Massachusetts hebben ze een klacht ingediend tegen tien grote wapenfabrikanten.

'Die bedrijven richten grote schade aan in de Mexicaanse maatschappij door voortdurend een stroom wapens te leveren aan de drugskartels', betoogt de Mexicaanse staat.

Strikte regels

In 2019 zijn 17.000 Mexicaanse burgers vermoord met wapens die in de VS geproduceerd waren, tegenover 14.000 in de VS zelf. En dat terwijl Mexico veel minder inwoners (130 miljoen tegen ruim 331 miljoen in de VS) en slechts één wapenhandel telt, stipt de Mexicaanse overheid in de aanklacht aan.

De Amerikaanse wapenproducenten richten grote schade aan in de Mexicaanse maatschappij door voortdurend een stroom wapens te leveren aan de drugskartels. Mexicaanse staat

Mexico heeft ook erg strikte regels rond de verkoop en het privégebruik van wapens. Net daarom nemen drugsbendes vaak hun toevlucht tot Amerikaans tuig om zich te bewapenen.

'De instroom van wapens in Mexico is geen natuurlijk fenomeen, wel het voorspelbare gevolg van doelbewuste acties en praktijken van de producenten', stelt Mexico. Het verwijt de fabrikanten doelbewust te werken met corrupte wapenhandelaars en 'gevaarlijke en illegale verkooppraktijken te hanteren'.

Schadevergoeding

Mexico neemt Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding, Century International Arms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc., Glock Ges.m.b.H, Sturm, Ruger and Co. en de wapenleverancier Witmer Public Safety Group in het vizier. 'Omdat hun wapens het vaakst teruggevonden worden in Mexico.' Het land eist een schadevergoeding van die producenten.

De kans op succes is klein voor Mexico. Carl Tobias Hoogleraar rechten University of Richmond

Of de Mexicaanse demarche kans op slagen heeft? Juridische experts hebben hun twijfels. De Amerikaanse wetgeving biedt wapenproducenten veel bescherming tegen vervolging door slachtoffers van wapengeweld of hun familie. Sommige experts sluiten niet uit dat de zaak de druk op Amerikaanse politici opvoert om de wapenregulering in de VS aan te scherpen.