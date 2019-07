Migratiedeal met VS stort Guatemala in diepe crisis

Guatemala staat in rep en roer. Tot veler onbegrip stemde president Jimmy Morales ermee in asielzoekers op weg naar de VS op te vangen. Dat terwijl de Guatemalteken, geplaagd door armoede en geweld, zelf massaal migreren.

De Amerikaanse president Donald Trump was vrijdag in zijn nopjes. In zijn aanhoudende strijd tegen de illegale migratie naar de Verenigde Staten kon de bewoner van het Witte Huis met een succesje uitpakken. ‘Guatemala krijgt weldra het statuut van veilig derde land’, kondigde hij aan vanuit het Oval Office.

De gevolgen van de deal zijn verstrekkend, zeker voor Guatemala. Het Centraal-Amerikaanse land verbindt zich ertoe migranten op doorreis naar de VS voortaan op zijn grondgebied op te vangen zolang Washington hun asielprocedure in behandeling heeft. Dat kan betekenen dat de volgende jaren honderdduizenden asielzoekers uit Honduras, El Salvador of elders maandenlang in Guatemala stranden.

Armoedegrens

Het akkoord lokt een golf van verontwaardiging en onbegrip uit. Dat is niet verwonderlijk. De levensomstandigheden in het Latijns-Amerikaanse land zijn allesbehalve optimaal. Zes op de tien burgers leven onder de armoedegrens. En Guatemala heeft allerminst een goede reputatie wat de veiligheid betreft (zie grafiek).

Schermvullende weergave ©Mediafin

‘Deze deal is onverantwoord’, zei Mauro Verzeletti, de directeur van de organisatie Casa del Migrante. ‘Guatemala heeft niet de middelen om duizenden migranten te huisvesten, laat staan hen een job, goed onderwijs en degelijke gezondheidszorg te bieden. Het land is nog niet in staat zijn eigen burgers waardige levensomstandigheden te garanderen. De helft van de kinderen is ondervoed’, stipte hij aan.

Het is volgens hem geen toeval dat 34 procent van de illegalen die de VS aan hun zuidgrens oppakken, een Guatemalteeks paspoort hebben.

Drastische sancties

Ook politici in het Centraal-Amerikaanse land reageren onthutst op de deal die president Jimmy Morales met Trump sloot. ‘Wij hebben niet de capaciteit en de financiële middelen om migranten op te vangen’, waarschuwde de socialiste Sandra Torres. Zij begint op 11 augustus als favoriete aan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Deze deal was nodig om drastische economische sancties te vermijden. jimmy morales guatemalteeks president

Morales poogt zijn landgenoten ervan te overtuigen dat hij geen andere keuze had. ‘Deze deal was nodig om drastische economische sancties te vermijden.’ Om de Guatemalteekse autoriteiten tot toegevingen te dwingen had Trump gedreigd met fikse invoertarieven op producten uit het land. Dat zou Guatemala pijn doen. De helft van ’s lands export heeft de VS als eindbestemming.