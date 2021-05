Minstens 23 doden bij instorting Mexicaanse metrobrug

In Mexico-Stad zijn gisteren 23 doden gevallen en 70 gewonden toen een brug instortte terwijl er een metro over reed. De metrolijn werd eerder meerdere keren gesloten door technische defecten.

Hulpverleners proberen zoveel mogelijk slachtoffers te bevrijden uit de massa metaal, kabels en vervormde rails. Omdat het metrotoestel te onstabiel was, moest de reddingsactie in de uren na het ongeval onderbroken worden. Ook de rest van de brug zou mogelijk nog instorten.

De ramp gebeurde dicht bij het metrostation Olivos. Oud-burgemeester Marcelo Ebrard opende lijn 12 pas in 2012 omdat bij de aanleg sprake was van corruptie. In 2014 moest Olivos sluiten voor technische herstellingen en in 2017 werd lijn 12 beschadigd door een aardbeving. Ook het viaduct van de brug moest hersteld worden. De omwonenden kaartten de problemen al jaren aan. Volgens hen is Ebrard medeverantwoordelijk voor het dodelijke ongeval.