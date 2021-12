Minstens 53 migranten komen om bij ongeval in Mexico

Het ongeval vond plaats in Chiapa de Corzo, nabij de regionale hoofdstad Tuxtla Gutierrez. Volgens president Andrés Manuel López Obrador zijn de slachtoffers migranten uit Centraal-Amerika die op weg waren naar de VS.

De migranten - vermoedelijk een honderdtal - zaten dicht opeen gepakt in de vrachtwagen. De bestuurder had de controle over het stuur verloren, waarna de truck kantelde. Minstens 53 mensen kwamen om. Volgens de hulpdiensten is er ook sprake van tientallen gewonden.