Narco-scenario blameert Bolsonaro

39 kilo cocaïne in een Braziliaans legervliegtuig, op weg naar de G-20-top in Osaka, brengt president Bolsonaro, die een harde drugsaanpak voorstaat, zwaar in verlegenheid.

Het 'Aerococa'-verhaal, zoals de Franse krant Le Monde het omschrijft, heeft alle ingrediënten voor een broeierige narco-serie op Netflix. De Spaanse politie vond dinsdag 39 kilogram cocaïne aan boord van een Braziliaans legervliegtuig, toen dat een tussenstop maakte in Sevilla, alvorens verder te vliegen naar Japan als voorhoede van de Braziliaanse delegatie voor de G-20-top in Osaka, die vrijdag start.

Eén bemanningslid van het vliegtuig werd gearresteerd en verscheen woensdag voor de rechter. De affaire is een internationale blamage voor het 'law and order'-imago van de rechts-populistische Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een gewezen legerkapitein die het leger om de haverklap de hemel in prijst en wiens regering de drugswetten in eigen land wil verstrengen.

3 ton coke