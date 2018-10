Net geen meerderheid voor extreem-rechtse Bolsonaro in Brazilië

Ook voor Belgische bedrijven staat veel op het spel in Brazilië. Voor de bierbrouwer AB InBev is het land een erg belangrijke markt. Ook erg actief in het grootste Latijns-Amerikaanse land is Fagron. Voor de specialist in apothekersbereidingen is het een van de belangrijkste groeimarkten. De West-Vlaamse staaldraadproducent Bekaert is er al erg lang aanwezig.