Nieuwe Mexicaanse president haalt absolute meerderheid in parlement

Van de 500 zetels in de Kamer van Afgevaardigden haalt de linkse partij Morena van Lopez Obrador, samen met PES (Partido Encuentro Social) en PT (Partij van de Arbeid), er 307 binnen. In de Senaat kan het kartel onder de naam 'Juntos Haremos Historia' (Samen schrijven we geschiedenis) op 69 van de 128 zetels rekenen. Het is voor eerst sinds 1994 dat een Mexicaanse president een absolute meerderheid in het parlement achter zich heeft.