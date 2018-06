Nieuwe president Colombia belooft correcties aan vredesakkoord

De nieuwgekozen president van Colombia, de rechtse kandidaat Ivan Duque, heeft zondag 'correcties' aangekondigd aan het vredesakkoord dat uittredend president Juan Manuel Santos in 2016 sloot met de voormalige guerillabeweging FARC. Die laatste roept op tot 'gezond verstand'.

Een van de campagnepunten van Duque was de wijziging van het vredesakkoord met de FARC. Bij het internationaal bejubelde verdrag, waarvoor Santos de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, deed de overheid volgens de conservatief te veel toegevingen.

Slachtoffers

Tijdens zijn overwinningstoespraak kondigde Duque meteen veranderingen aan het vredesakkoord van zijn voorganger aan. Dat bracht nochtans vrede in grote delen van het land na een 52 jaar durend conflict.. Er zullen 'correcties' komen 'zodat de slachtoffers centraal staan in het proces' en 'waarheid, gerechtigheid en herstel' zullen worden gegarandeerd.

In een reactie roept de FARC, die ondertussen van guerillabeweging verveld is tot een politieke partij, Duque op om zijn 'gezond verstand' te gebruiken. 'Wat het land vraagt, is een integrale vrede, die ons leidt naar de langverwachte verzoening.' De partij nodigt de nieuwgekozen president uit tot overleg.