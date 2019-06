Nog geen Amerikaans-Mexicaanse deal over invoerheffingen

Migratie

Volgens Ebrard lag de focus van de ontmoeting van woensdag op migratie vanuit Mexico naar de VS, een doorn in het oog van president Trump. De VS vragen 'onmiddellijke of kortetermijnmaatregelen', terwijl Mexico niet gelooft in 'onmiddellijke' of 'bestraffende' maatregelen. Het heeft wel aangeboden meer te investeren in de economie, infrastructuur en het onderwijs in Centraal-Amerika om zo inwoners ervan te weerhouden te vertrekken. De minister gaf ook toe dat de migratiestromen te fors zijn toegenomen.