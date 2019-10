Peronisten maken zich op voor comeback in Argentinië

Alberto Fernández hoopt te profiteren van het ongenoegen onder de bevolking over het bezuinigingsbeleid van de rechtse president Mauricio Macri. De wenkende zege van de peronisten zadelt het bedrijfsleven en beleggers met hoofdbrekens op.

Vier jaar nadat de Argentijnen de peronisten de rug teruggekeerd hebben, maakt de links-populistische alliantie zich op om een comeback te maken op het hoogste politieke toneel. Al in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen hopen Alberto Fernández en zijn kandidaat-vicepresidente, oud-staatshoofd Cristina Fernández de Kirchner, aftredend rechts president Mauricio Macri knock-out te slaan.

De tandem putte moed uit de generale repetitie voor de presidentsverkiezingen die op 11 augustus plaatsvond. Tot ieders verrassing wonnen de peronisten die 'primarias' met 47 procent van de stemmen. Hun rechtse rivaal bleef steken op zowat 32 procent. Doen Alberto Fernández en zijn ex-baas dat huzarenstukje zondag bij de 'echte' presidentsverkiezingen over, dan veroveren ze al in de eerste ronde de sleutel van het Casa Rosada.

En die kans is niet onbestaande, menen peilingbureaus. In de meest recente rondvragen lagen de peronisten zowat 20 procentpunten voor op de rechtse zakenman. Ook al lopen naar Cristina Fernández een dozijn corruptieonderzoeken.

Redder des vaderlands

In 2015 hadden de Argentijnen Macri nog ingehaald als een soort redder des vaderlands na ruim een decennium interventionistisch beleid door de peronisten Néstor Kirchner en zijn vrouw Cristina Fernández de Kirchner. Ze hoopten dat de ex-voorzitter van de bekende voetbalclub Boca Juniors zijn successen als zakenman zou overdoen als baas van de NV Argentina.

Verschillende verkiezingen De Argentijnen krijgen zondag verschillende stembiljetten voorgeschoteld. Ze kiezen niet alleen een nieuwe president maar vernieuwen ook de helft van de kamer en een derde van de senaat. De inwoners van de provincie Buenos Aires, waar zowat een derde van het Argentijnse electoraat woont, gaan daarnaast op zoek naar een nieuwe gouverneur. Wie in de hoofdstad Buenos Aires woont, krijgt voorts de kans een burgemeester te kiezen.

De oud-burgemeester van Buenos Aires beloofde zijn landgenoten de armoede uit te roeien en economische voorspoed te brengen. Maar het draaide anders uit. Ook onder Macri's bewind stond Argentinië snel synoniem voor tristesse.

De economie belandde weer in een diepe recessie, Winkels en bedrijven gingen over de kop, met jobverlies tot gevolg. Tot overmaat van ramp verloor de munt, de peso, flink wat van zijn waarde.

In geen tijd schoot de inflatie omhoog tot 55 procent, waardoor de bevolking aan koopkracht inboette en weer in armoede weggleed. Vandaag is meer dan een derde van de Argentijnen arm. Ter vergelijking: toen Macri in 2015 aan de macht kwam, bedroeg de armoedegraad 29 procent.

Reddingsboei

Omdat het water het land aan de lippen stond, klopte Macri vorig jaar aan bij het in Latijns-Amerika zo verguisde Internationaal Monetair Fonds (IMF). In ruil voor forse besparingen en hervormingen wierp de instelling met hoofdzetel in Washington Buenos Aires een reddingsboei van 57 miljard dollar toe.

Voor dat bezuinigingsbeleid lijken de Argentijnen Macri zondag de rekening te willen presenteren. De zakenman werpt de handdoek evenwel nog niet in de ring. Na een succesvolle verkiezingsmeeting in Buenos Aires vorig weekend vatte de aftredende president weer moed.

Schermvullende weergave In de laatste dagen van de verkiezingscampagne vatte aftredend president Mauricio Macri weer moed. Hij gelooft weer dat hij een tweede ronde kan afdwingen in november. ©REUTERS

'We gaan de verkiezingsrace en de toekomst van Argentinië doen kantelen. We hebben u nodig om te bouwen aan het land waarvan we allemaal dromen', klonk het. Hij is er weer van overtuigd dat een mirakel te elfder ure binnen handbereik ligt. Niet noodzakelijk om als winnaar uit de eerste ronde te komen maar om op zijn minst een tweede duel af te dwingen op 24 november.

Alberto Fernández en zijn 'running mate' lieten zich in de laatste rechte lijn niet uit hun lood slaan door het herwonnen zelfvertrouwen van Macri. 'Ik ben alles wat het Argentijnse volk wil. We gaan zondag een bladzijde omslaan en beginnen te bouwen aan een ander, rechtvaardiger en evenwichtiger land', zei de peronistische presidentskandidaat op zijn slotmeeting.

Zakenwereld en beleggers

De Argentijnse verkiezingsrace wekt niet alleen in politieke kringen flink wat belangstelling op. Ook de zakenwereld en beleggers volgen de stembusslag met een arendsblik. Want een machtswissel in het Casa Rosada gaat onvermijdelijk gepaard met een koerswijziging in het economisch beleid.

Ik ben alles wat het Argentijnse volk wil. We gaan zondag een bladzijde omslaan en beginnen te bouwen aan een ander, rechtvaardiger en evenwichtiger land. Alberto Fernández Peronistische presidentskandidaat

In het verleden lieten de peronisten het geld rijkelijk vloeien als ze aan de macht waren. Met een weinig rooskleurige balans van de overheidsfinanciën tot gevolg.