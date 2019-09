Persoonlijke data van alle inwoners van Ecuador gelekt

Het gaat om het grootste datalek in de geschiedenis van het land.

De persoonlijke gegevens van zowat alle Ecuadorianen hebben een tijd open en bloot op straat gelegen na een lek bij een grote database. Dat schrijft de technologiesite ZDNet. Het gaat om het grootste datalek in de geschiedenis van het land.

Meer dan 20 miljoen mensen werden getroffen, onder wie president Lenín Moreno en WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die een tijd in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen verbleef. Ecuador telt weliswaar maar 16,5 miljoen inwoners, maar de extra miljoenen zijn te verklaren door dubbele tellingen en het feit dat ook overleden personen in de database opgenomen waren.