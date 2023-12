Plots deed olie geen enkel land zo snel groeien als Guyana: ‘We hebben alles weggegeven’

Het klimaatkwetsbare Guyana was ooit een gevierde groene pionier. Tot de Amerikaanse oliereus ExxonMobil een ongeziene voorraad zwart goud voor de kust vond. Vandaag is de snelst groeiende economie ter wereld behalve een cruciale schakel in de westerse energiebevoorrading vooral een symbool voor hoe aartsmoeilijk de klimaattransitie wordt. ‘Een stuk van de cake is beter dan geen cake.’