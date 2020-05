Politie valt binnen bij tegenstander Bolsonaro

De Braziliaanse politie is dinsdag binnengevallen in de residentie en de privéwoning van Wilson Witzel, de gouverneur van de staat Rio de Janeiro en een rivaal van president Jair Bolsonaro.

De inval paste in een onderzoek naar corruptie met geld om de coronacrisis aan te pakken. Er vonden geen arrestaties plaats. Witzel betichtte Bolsonaro meteen van politieke spelletjes en afleidingsmanoeuvres.

De Braziliaanse president ligt steeds meer onder vuur vanwege zijn uiterst lakse aanpak van de coronacrisis, die al ruim 23.000 levens eiste in zijn land, en wegens beschuldigingen van nepotisme. Zijn minister van Justitie nam ontslag toen Bolsonaro de chef van de federale politie liet vervangen, naar verluidt omdat er een onderzoek liep naar de zonen van de president. Steeds meer parlementsleden overwegen een afzettingsprocedure tegen de voormalige generaal te steunen.

Witzel, een gewezen rechter, was eerst een medestander van de rechts-populistische Bolsonaro, maar keerde hem onlangs de rug toe. Vooral over de aanpak van de coronacrisis, die Rio de Janeiro keihard treft, lopen hun visies erg uiteen. Bolsonaro beschouwt de conservatief Witzel als een potentiële uitdager als hij over twee jaar herverkozen wil worden.