Politieke crisis in Haïti compleet na gewelddadige moord op president...

Een commando van meer dan 20 Colombianen wordt verantwoordelijk geacht voor de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Intussen ontspint zich een machtsstrijd tussen twee ministers die allebei de opvolger van Moïse claimen te zijn.

Jovenel Moïse, die sinds 2017 de scepter zwaaide in Haïti, werd woensdag in onduidelijke omstandigheden thuis vermoord door een buitenlands commando. Zijn vrouw, Martine Moïse, raakte daarbij zwaargewond en werd voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida. Over haar gezondheidstoestand heerst onduidelijkheid, net als over de motieven voor de gewelddaad.

Vast staat wel dat het zwaarbewapende commando uit 26 Colombianen en twee Amerikanen van Haïtiaanse afkomst bestond. 'Buitenlanders kwamen naar ons land om de president te vermoorden', stelde politiehoofd Léon Charles, die 17 verdachten - onder wie de twee Amerikanen - aan de verzamelde pers toonde. Acht Colombianen zijn nog op de vlucht, drie Colombianen werden aan het huis van Moïse doodgeschoten. 'We hebben instructies gegeven aan de politie en het leger om een onderzoek op te zetten om deze feiten op te helderen', klonk het nog.

Machtsvacuüm

De moord op de 53-jarige Moïse, die de voorbije jaren te maken kreeg met felle protesten, maakt de politieke crisis compleet. Het land gaat gebukt onder massale corruptie - ook in de regering - en een slabakkende economie. Er bestaat veel onduidelijkheid over de tijdelijke opvolger van Moïse. Volgens de grondwet is de voorzitter van het hooggerechtshof aan zet als de president plotseling overlijdt. Alleen stierf die opperrechter vorige week aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Een dag voor zijn dood duidde president Moïse een opvolger aan voor interim-premier Claude Joseph, maar die kon nog niet worden ingezworen.

In principe moet het parlement zich nu uitspreken over de opvolger, maar dat heeft geen volledige machten meer. In de senaat zetelen nog amper 10 van de 30 senatoren, omdat de ambtstermijnen verstreken zijn. Het lagerhuis staat zelfs volledig buitenspel, omdat er vorig jaar geen verkiezingen plaatsvonden en er dus geen nieuwe parlementsleden aangeduid werden. Al een jaar regeerde Moïse met decreten, tot grote woede van de bevolking.

Interim-premier Claude Joseph greep het machtsvacuüm - met de steun van het leger en de politie - aan om de leiding in handen te nemen, maar die zet is gecontesteerd. Een dag voor zijn overlijden duidde Moïse namelijk een opvolger aan voor Joseph, Ariel Henry, de minister van Binnenlandse Zaken. Die kon echter nog niet worden ingezworen. 'Een uitzonderlijke en verwarrende situatie', noemt hij dat zelf.