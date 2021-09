Premier Haïti verdacht van betrokkenheid bij moord president

De openbaar aanklager van Haïti heeft aan de bevoegde rechter gevraagd premier Ariel Henry aan te klagen wegens betrokkenheid bij de moord op president Jovenel Moïse.

De douane heeft het bevel gekregen Ariel Henry, een 71-jarige neurochirurg, het land niet uit te laten. Moïse werd op 7 juli doodgeschoten bij een aanval op zijn woning.

Henry zou op de dag van de moord twee telefoongesprekken hebben gehad met hoofdverdachte Joseph Felix Badio, die werkte in een anticorruptie-eenheid van het ministerie van Justitie. Badio was op het moment van die gesprekken in de buurt van de presidentswoning, blijkt uit locatiegegevens. Henry gaf toe de verdachte te kennen, maar zei niet te geloven dat Badio schuldig is. Badio is op de vlucht geslagen.

De aanklager had afgelopen weekend aan Henry gevraagd voor de rechter zijn relatie tot Badio uit te leggen. Henry noemde die uitnodiging een ‘afleidingstactiek’. Het verzoek zou volgens hem voorkomen dat de echte daders gestraft zouden worden.

Schermvullende weergave Een rouwportret van de vermoorde Jovenel Moïse. ©REUTERS

44 mensen zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de president. Moïse, die sinds 2017 in functie was, was bijzonder onpopulair. Hij werd beschuldigd van corruptie, autocratische neigingen en banden met gewelddadige bendes.

In een interview met The New York Times zei de weduwe van Moïse, die bij de aanval gewond raakte, deze zomer dat ze niet overtuigd was dat de echte daders al gevat waren. De moord werd gepland door 'oligarchen en het systeem', zei ze.