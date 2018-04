President Nicaragua herroept geplande sociale hervormingen

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft zondag aangekondigd dat hij de geplande hervormingen in de sociale zekerheid toch niet doorvoert. Hij doet dat na aanhoudende protesten in de hoofdstad Managua, waarbij doden en gewonden vielen.

Ortega kondigde vorige week nieuwe maatregelen aan om het tekort in het sociale zekerheidsstelsel te financieren. Het plan omvat onder meer een verlaging van de pensioenen met 5 procent en hogere werknemersbijdragen. Daarop braken woensdag protesten uit in de hoofdstad, die al snel uitmondden in plunderingen en gewelddadige confrontaties tussen de politie en de burgers. Elf mensen stierven. De mensenrechtenorganisatie CENIDH spreekt zelfs van 25 doden en 67 gewonden.

Zaterdag sprak Ortega voor het eerst over de toestand. 'We moeten de orde herstellen. We kunnen niet toestaan dat chaos, misdaad en plunderingen de overhand krijgen.' Hij beweerde dat extreemrechtse organisaties de rellen financieren, omdat de protestanten uitstekend zijn georganiseerd.

Na aanhoudende druk van onder andere de VS, verschillende lobbygroepen en de paus kondigde Ortega zondag aan dat hij de hervormingen intrekt. 'De vorige resolutie van 16 april, die deze situatie in gang heeft gezet, wordt ingetrokken, geannuleerd, opzijgelegd', zei Ortega. Volgens verschillende getuigen zijn de onrusten daarna gevoelig verminderd.

De Verenigde Staten heeft uit veiligheidsredenen maandag toch besloten om verschillende van zijn diplomaten terug te halen uit Managua en de ambassade grotendeels te sluiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Amerikanen ook af om naar Nicaragua af te reizen.

Ortega, die sinds 2006 president van Nicaragua is, ligt al langer onder vuur. De voormalig marxistische revolutionair wil volgens critici een dictatuur installeren. In de loop der jaren verstevigde Ortega zijn grip op het parlement en het leger. Daarnaast mocht hij in 2011 eigenlijk niet meer deelnemen aan de verkiezingen, omdat presidenten maximaal twee ambstermijnen mogen uitzitten. Met de hulp van het Hooggerechtshof werd die bepaling in 2014 uit de Grondwet geschrapt.