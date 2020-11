Protestgolf rolt over Peru na afzetting president

In de Peruaanse hoofdstad Lima en een vijftiental andere steden in het Zuid-Amerikaanse land is het al enkele dagen een kabaal van jewelste. Kloppend op potten en pannen en leuzen scanderend trekken boze burgers door de straten. Kop van Jut zijn het parlement en de nieuwe interim-president, parlementsvoorzitter Manuel Merino.

De bal was maandag aan het rollen gegaan. Voor de tweede keer in anderhalve maand boog het parlement zich over de vraag of president Martín Vizcarra de laan uitgestuurd moest worden. De afzettingsprocedure was in gang getrapt nadat verschillende mensen getuigd hadden dat de 57-jarige econoom in 2014, als gouverneur van de zuidelijke regio Moquegua, steekpenningen had aangenomen van bouwbedrijven. Volgens de lokale pers dikte hij via ongeoorloofde praktijken zijn spaarrekening met zo'n 630.000 dollar aan.