Recordaantal branden in Braziliaans regenwoud

Volgens de Braziliaanse president Jair Bolsonaro hebben ngo's de branden aangestoken. Maar de grote boosdoener lijkt vooral zijn milieubeleid te zijn.

Nooit eerder brandde het zo hard in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud als dit jaar. De Braziliaanse ruimtevaartorganisatie INPE telde al bijna 73.000 branden, een stijging met 83 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar en het hoogste cijfer sinds de metingen in 2013 begonnen. Op satellietbeelden is te zien dat er de jongste vijf dagen alleen al 9.507 nieuwe brandhaarden bijkwamen.

De gevolgen zijn groot. Er hangen donkere rookwolken over grote delen van Brazilië en op sommige plaatsen werd de noodtoestand uitgeroepen. In Sao Paulo, op bijna 2.000 kilometer van de brandhaarden, werd het midden op de dag donker. Inwoners spraken over een zwarte regen.

Werk van mensen

Dat de zomer in Brazilië traditioneel droog is, verklaart volgens INPE-onderzoeker Alberto Setzer de branden niet. 'Het droge seizoen schept gunstige omstandigheden voor de verspreiding van brand, maar het aansteken van een brand is het werk van mensen, bewust of per ongeluk’, zei hij.

Nationaal en internationaal wordt vooral op het milieubeleid van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro gewezen. Die wil het Amazonewoud meer ontwikkelen en ruimte maken voor houtkap, mijnbouw en landbouw. Dat gebeurt traditioneel door stukken bos weg te branden.

Werk van ngo's

Bolsonaro's ontbossingsbeleid levert hem wereldwijd kritiek op, maar de president blijft doorzetten. Enkele weken geleden ontsloeg hij de baas van het INPE omdat de ontbossingscijfers die het instituut gepubliceerd had volgens hem niet klopten. Volgens het agentschap werd vorige maand 2.254 vierkante kilometer ontbost, een stijging van 278 procent vergeleken met een jaar eerder.

Zelf beschuldigde de president woensdag ngo's ervan de bosbranden te hebben gesticht. Hij noemde de organisaties niet bij naam en leverde ook geen bewijs voor zijn beschuldiging. Volgens hem zijn de ngo's kwaad omdat de Braziliaanse regering hun financiële steun heeft ingetrokken.