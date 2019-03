Regering Nicaragua kondigt vrijlating politieke gevangenen aan

De regering heeft daarvoor negentig dagen de tijd, klinkt het in een mededeling die het regeringsplatform El 19 Digital woensdag publiceerde.

Ook zullen de regering en de oppositie terugkeren naar de onderhandelingstafel om een vreedzame uitweg te zoeken uit de politieke crisis in het Centraal-Amerikaanse land. Beide partijen dienden een formeel verzoek in bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) om de werkzaamheden rond de kieshervormingen te hervatten.

Het Comité voor de Vrijlating van Politieke Gevangenen in Nicaragua (CPLPP), een mensenrechtenorganisatie, zegt dat ongeveer achthonderd personen nog onrechtmatig in de gevangenis zitten. De autoritaire president Daniel Ortega liet deelnemers aan protesten tegen de regering arbitrair opsluiten. Maar sinds begin maart zijn ongeveer 150 gevangenen vrijgelaten. Verwacht werd dat via een vredesdialoog tegen eind deze maand een oplossing gevonden zou worden voor het conflict dat nu al ruim een jaar duurt.