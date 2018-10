Ruilhandel weer in opmars in Argentinië

Argentinië beleeft economisch woelige tijden. De galopperende inflatie vreet aan de koopkracht. Veel Argentijnen zitten in overlevingsmodus. De ruilhandel met basisproducten zit in de lift.

Het is stilaan een vast tafereel in Guernica, een gemeente van zowat 52.500 inwoners zo’n 40 kilometer ten zuiden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Elke maandag en vrijdag kort na de middag beginnen tientallen vrouwen van het dorp op een sportveld hun waren uit te stallen: schoenen, broeken, flessen olijfolie, eieren, suiker, thee, melk, bloem, pasta, ... Een prijskaartje plakken ze niet op hun producten. Want het gaat hier niet om een traditionele markt maar om een ruilbeurs. Vaak zijn de ‘deals’ vooraf ook al beklonken: schoenen gaan ‘over de toonbank’ in ruil voor een fles olijfolie en een pak spaghetti.

De ‘ferias de trueque’ zijn zeker geen specialiteit van Guernica. In steeds meer Argentijnse steden is de ruilhandel met basisproducten weer in opmars. Dat verbaast Daniel Menéndez, de coördinator van de organisatie Barrios de Pie (Buurten in Beweging), niet. ‘De economische crisis is daar niet vreemd aan. Omdat mensen zelfs in de zwarte economie maar moeilijk aan een job geraken en de prijzen voor basisproducten enkel stijgen, hebben steeds meer mensen de grootste moeite om de touwtjes elke maand aan elkaar te knopen.’

In tegenstelling tot 2001 heeft de bevolking al eens zware armoede gekend. Ze is nu beter georganiseerd om besparingen het hoofd te bieden. waldemar cubilla

De derde economie van Latijns-Amerika gaat door een woelige periode. Mee door een mislukte graanoogst, als gevolg van grote droogte, sukkelde het land in 2018 in een recessie. Wellicht krimpt de economie dit jaar met 2 tot 3 procent. Steeds meer mensen zijn vergeefs op zoek naar een job. De werkloosheidsgraad flirt met 10 procent.

Galopperende inflatie

Tegelijkertijd kampt Argentinië met een galopperende inflatie. Die gaat eind dit jaar meer dan waarschijnlijk door de grens van 40 procent. Met alle gevolgen van dien voor de koopkracht van de Argentijnen. Die nam een duikvlucht op een moment dat elektriciteit, gas en brandstof duurder werden door de afschaffing van enkele subsidies.

De impact op de bevolking is enorm. Al bijna een derde van de 44 miljoen Argentijnen kampt met armoede. In grote steden zoals Buenos Aires zwerven steeds meer mensen op straat rond, bedelend of op zoek naar eten in vuilnisbakken.

Het water staat niet alleen de Argentijnen aan de lippen. Ook de overheid kreunt onder de malaise. Afgelopen zomer zag president Mauricio Macri geen andere uitweg meer dan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan te kloppen voor hulp. De instelling met hoofdzetel in Washington wierp Buenos Aires een reddingsboei van 56,3 miljard dollar toe. In ruil eist ze fikse besparingen en hervormingen.

40% Er wordt verwacht dat de inflatie in Argentinië eind dit jaar door de grens van 40 procent gaat.

Vorige week gaf het Argentijnse parlement groen licht aan een eerste bezuinigingsronde. Voor openbare werken, onderwijs, cultuur, wetenschappen en subsidies voor openbaar vervoer heeft de overheid volgend jaar een pak minder geld veil. Op de sociale uitkeringen besparen Macri en co. voorlopig niet.

IMF-dieet

Tijdens het debat in de kamer protesteerden duizenden Argentijnen luidkeels voor het parlementsgebouw. Ze zijn beducht voor een herhaling van het scenario van 2001-2002. Toen bedelde hun regering op het hoogtepunt van een diepe economische en financiële crisis ook om hulp bij het IMF. Het land kreeg een zwaar dieet voorgeschreven. Met zware gevolgen. Meer dan een vijfde van de bevolking verloor zijn job en de helft van de Argentijnen belandde in de armoede.

‘De situatie van vandaag lijkt op het eerste gezicht op 2001’, zegt socioloog Waldemar Cubilla. ‘Maar in tegenstelling tot 17 jaar geleden heeft de bevolking nu al eens zware armoede gekend. Ze is nu beter georganiseerd om het besparingsbeleid het hoofd te bieden’, zei hij onlangs in de Spaanse krant El País.