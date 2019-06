Schokkend beeld van verdronken vader en dochtertje gaat wereld rond

De foto van Óscar Alberto Martínez Ramírez en zijn tweejarige dochtertje Valéria toont de gevaren die migranten riskeren in hun poging de armoede en het geweld in hun eigen land te ontvluchten.

Een aangrijpende foto van aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten gaat de wereld rond. Hij toont de lijken van een jonge papa en zijn tweejarige dochtertje, die met het gezicht naar beneden in het water liggen. De migranten uit El Salvador verdronken toen ze vanuit Mexico de rivier Rio Grande probeerden over te steken naar de VS.

De foto werd genomen door Julia Le Duc, journaliste van de Mexicaanse krant La Jornada. Volgens de krant hadden de 25-jarige Óscar Alberto Martínez Ramírez en zijn 21-jarige vrouw Tania Vanessa Ávalos zondag beslist met hun dochtertje de rivier over te zwemmen om vanuit Mexico naar de Amerikaanse staat Texas te geraken. Toen de vader het meisje naar de overkant bracht, werden ze meegesleurd door de stroming. Na een urenlange zoektocht vonden de reddingsdiensten de lijken maandag terug, ongeveer 500 meter verderop.

Verraderlijk

Op de foto is te zien hoe het meisje de rechterarm nog rond de hals van haar papa heeft. De man had haar onder zijn T-shirt gestopt om te verhinderen dat de stroming haar zou meesleuren. Het beeld roept herinneringen op aan de foto van de driejarige Syrische kleuter Aylan. Die werd in de late zomer van 2015 dood aangetroffen op een Turks strand nadat een boot van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee gezonken was.

Schermvullende weergave De Syrische kleuter Aylan ging in 2015 de wereld rond. ©REUTERS

Elk jaar proberen honderdduizenden migranten de grens tussen Mexico en de VS over te steken, weg van de armoede en het geweld in hun land. Daarbij nemen ze soms grote risico's. Dit jaar zijn al tientallen mensen gestorven toen ze de Rio Grande probeerden over te zwemmen. De rivier is momenteel erg verraderlijk door een overvloed aan smeltwater.