Stafchef Venezolaanse oppositieleider meegenomen door inlichtingendienst

De nieuwe episode in de bitse machtsstrijd tussen de oppositie en president Nicolas Maduro krijgt veel kritiek. De Verenigde Staten eisen dat de stafchef onmiddellijk wordt vrijgelaten.

Agenten van de Venezolaanse inlichtingendienst Sebin hebben donderdagmorgen Roberto Marrero gearresteerd, de stafchef van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido. Dat klaagt de oppositie aan. 'We weten niet waar hij zich bevindt. Hij moet zo snel mogelijk vrijgelaten worden', zegt Guaido donderdag op Twitter.

Sergio Vergara, de fractieleider van de oppositiepartij Voluntad Popular, zegt dat medewerkers van de geheime dienst donderdagmorgen rond 2 uur zijn huis en de woning van Marrero hebben doorzocht. De stafchef van Guaido werd opgepakt omdat de inlichtingendienst twee geweren en een granaat in zijn woning had aangetroffen. Vergara beweert dat de agenten die wapens daar zelf gelegd hadden.

Bitse strijd

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de arrestatie streng veroordeeld. 'We vragen de onmiddellijke vrijlating van Roberto Marrero. We zullen iedereen die hierbij betrokken is verantwoordelijk stellen', schrijft hij op Twitter.