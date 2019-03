Stroomcrisis legt onbestuurbaarheid Venezuela bloot

Al vijf dagen kampt Venezuela met een grote stroompanne. De rivaliserende kampen schuiven elkaar de zwartepiet toe. De crisis legt vooral de onbestuurbaarheid van het land bloot.

Veel Venezolanen zweven tussen wanhoop, woede en angst. Al vijf dagen zit het land zonder stroom. Het licht ging donderdagnamiddag plotsklaps uit. Aanvankelijk maakte een gevoel van berusting zich meester van een groot deel van de bevolking. Korte stroomonderbrekingen zijn al een decennium schering en inslag in het land dat op de grootste bewezen oliereserves ter wereld zit.

VS straffen Russische bank VS straffen Russische bank Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde gisteren strafmaatregelen af tegen Evrofinance Mosnarbank, een bank met hoofdzetel in Moskou die eigendom is van Venezolaanse en Russische staatsbedrijven. De instelling belandt op de sanctielijst omdat ze het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA steunt.

Maar de gelatenheid maakt langzaam plaats voor boosheid. Door de megapanne lag het al schaarse voedsel het afgelopen weekend te rotten in winkels en in koelkasten van gezinnen. Uit de kraan komt geen drinkbaar water meer. Betalen met een bankkaart is onmogelijk, de metro rijdt niet, het vliegverkeer is zwaar verstoord en mobiele telefoons hebben geen ontvangst.

Ziekenhuizen kunnen patiënten niet of onbehoorlijk behandelen. Scholen en openbare diensten bleven de afgelopen dagen op bevel van de overheid dicht. De crisis trof maandag ook de oliesector, de belangrijkste inkomensbron van het land. De cruciale exporthaven José Antonio Anzoátegui kan door de problemen met de stroomvoorziening niet meer functioneren.

Oorsprong panne

De oorzaak ligt in de belangrijke waterkrachtcentrale Simón Bolívar in het oosten van het land. Over de oorsprong van de panne doen verschillende versies de ronde. De omstreden leider Nicolás Maduro wees meteen met een beschuldigende vinger naar zijn politieke tegenstanders en de Verenigde Staten. ‘Via een cyberaanval saboteerden zij de waterkrachtcentrale’, klonk het. Bewijzen voor die aantijging legde hij nog niet voor.

De zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó schoof de zwartepiet door naar Maduro en co. ‘Dit is het resultaat van corruptie, incompetentie en jarenlang wanbeleid’, stelde hij.

De 35-jarige ingenieur wees erop dat het elektriciteitsnet, dat in 2007 onder Maduro’s politieke vader Hugo Chávez genationaliseerd is, de voorbije jaren nauwelijks onderhouden is en amper kon rekenen op investeringen. Door beperkingen op de import kwamen vervangstukken maar mondjesmaat het land in. Bovendien ging heel wat gekwalificeerd personeel elders op zoek naar een job en een beter leven.

Alarmtoestand

Niemand weet wanneer de elektriciteitsvoorziening hersteld zal zijn. ‘We leveren forse inspanningen om alles weer normaal te laten verlopen’, liet Maduro afgelopen weekend weten. Guaidó riep zijn rivaal op met de internationale gemeenschap samen te werken aan een oplossing voor het energieprobleem.

VS roepen ambassadepersoneel terug De Verenigde Staten halen deze week alle regeringsmedewerkers op de Amerikaanse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas terug. 'Net als de beslissing van 24 januari om de staf van de ambassade te halveren, is dit besluit een afspiegeling van de steeds slechter wordende situatie in Venezuela', meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'We concluderen dat de aanwezigheid van de Amerikaanse diplomatieke staf op de ambassade een obstakel vormt voor het Amerikaanse beleid richting Venezuela', klonk het nog. Washington heeft niet bekendgemaakt wanneer het ambassadepersoneel wordt weggehaald.

Hij liet het democratisch verkozen parlement - dat door Maduro niet meer erkend wordt - maandag ook de 'alarmtoestand' uitroepen. Die vormt de voorbode voor de noodtoestand en maakt het op papier mogelijk om de tonnen humanitaire hulp die al weken aan de grens met Colombia en Brazilië staan, het land binnen te brengen.

Over de afkondiging van de noodtoestand woedt in Venezuela intussen een felle discussie. Guaidó zou artikel 187 van de grondwet kunnen inroepen. Dat laat toe de ‘hulp in te roepen van Venezolaanse militairen in het buitenland en zelfs buitenlandse krachten’. In de ogen van sommigen kan die demarche de voorbode vormen voor een buitenlandse militaire interventie.

Het is duidelijk dat Guaidó, die de steun van ruim 50 landen heeft, de gigantische panne poogt te gebruiken om de machtsstrijd met Maduro in zijn voordeel te beslechten. Maar voorlopig symboliseert de stroomcrisis vooral de onbestuurbaarheid van het land.