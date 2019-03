'Stroomstoring Venezuela door cyberaanval'

De grote stroomstoring in Venezuela, die donderdag vrijwel het hele land trof, is hersteld. Ze was een gevolg van een cyberaanval, stelt de Venezolaanse regering

De cyberaanval was volgens minister van Informatie Jorge Rodríguez gericht op de waterkrachtcentrale Guri. Die levert 80 procent van de stroom in het land. 'Dit was de brutaalste aanval die het Venezolaanse volk in 200 jaar te verduren heeft gehad', verklaarde de minister.