Tanken in Venezuela? Vier dagen geduld

Het land met de grootste bewezen oliereserves ter wereld kampt met brandstofschaarste.

Het nieuwe jaar is voor heel wat Venezolanen met flink wat kopzorgen begonnen. Bovenop de al jaren aanslepende politieke, sociale en economische crisis hebben ze er dezer dagen een nieuwe bekommernis bij: op tijd aan brandstof geraken.

Het Latijns-Amerikaanse land kampt al verschillende dagen met brandstofschaarste. Wie zijn auto wil vol tanken, trekt in het leeuwendeel van de steden dan ook best met een grote portie geduld op zak naar het benzinestation.

Wie 's morgens voor dag en dauw begint aan te schuiven, kan het in beste geval in het midden van de nacht met een volle tank huiswaarts trekken. Maar in San Cristóbal, een stad aan de grens met Colombia, schuiven mensen vaak vier dagen aan voor ze hun doel bereikt hebben.

Oliereserves

De brandstofschaarste mag op het eerste gezicht verbazen. Geen enkel land ter wereld zit immers op een grotere voorraad bewezen oliereserves. Maar de productie van het zwarte goud ligt op apegapen.

In de eerste plaats heeft staatsenergiebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA) al jaren af te rekenen met wanbeheer. Daardoor pompt het bedrijf vandaag nog amper 700.000 vaten per dag op. Enkele jaren geleden ging het nog om 3 miljoen vaten per dag.