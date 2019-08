Tijdelijk brandstichtingsverbod moet Amazone redden

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ondertekende woensdag het decreet, dat 60 dagen geldig is.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro bindt de strijd aan met landbouwers en veehouders die bewust bosbranden uitlokken om zo meer bruikbare grond te bekomen. Hij ondertekende woensdag een decreet dat die praktijk op zijn minst 60 dagen aan banden legt.

1.044 Nieuwe branden Sinds dinsdag stelde een wetenschappelijk instituut 1.044 nieuwe branden vast. Meer dan de helft daarvan treffen het Amazonewoud.

De tekst laat wel uitzonderingen toe na toestemming van een toezichtsorgaan. Het tijdelijke verbod komt er onder de groeiende internationale druk om de branden in het Amazonewoud te bestrijden.

Want in tegenstelling tot wat de Braziliaanse overheid beweert, blijken die nog lang niet onder controle te zijn. Sinds dinsdag stelde een wetenschappelijk instituut 1.044 nieuwe branden vast. Meer dan de helft daarvan treffen het Amazonewoud. De Braziliaanse overheid ontplooide ondertussen al 3.900 manschappen, honderden voertuigen en 18 vliegtuigen om het vuur te bestrijden.

Diplomatieke rel

Naast de kwalijke gevolgen voor het milieu leidden de Amazonebranden ook tot diplomatieke spanningen tussen Brazilië en Frankrijk. Bolsonaro verweet de Franse president Emmanuel Macron een 'koloniale mentaliteit' te hebben nadat die laatste een ongeruste tweet over het Amazonewoud de wereld had ingestuurd. Macron beschuldigde op zijn beurt de Braziliaan dat hij loog over zijn klimaatengagementen.

De leden van de G7 besloten vorige week in het Franse Biarritz 20 miljoen euro vrij te maken om de branden te bestrijden. Een bijdrage die de Braziliaanse president enkel wil aanvaarden als president Macron zijn excuses aanbiedt en Brazilië volledig zeggenschap krijgt over de geldsom. Bolsonaro beschuldigde woensdag nog 'Duitsland, en in het bijzonder Frankrijk' ervan de 'Braziliaanse soevereiniteit te willen kopen'.

Mevrouw Macron

De 'Trump van de Tropen' nam wel al gas terug door een bijtende reactie op Facebook aan het adres van Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president, te verwijderen. 'Om een foute interpretatie te vermijden is de reactie op het sociaal netwerk ingetrokken', deelde de woordvoerder van de president mee. Het Braziliaanse staatshoofd reageerde zondag op een Facebook-bericht van een van zijn volgers dat de spot dreef met het uiterlijk van de Française.

Bolsonaro ging wel al in op het verzoek van buurlanden Peru en Colombia om topoverleg te houden over de bescherming van het Amazonewoud. De wereldleiders buigen zich op 6 september in het Colombiaanse Leticia over het probleem. Dat ook de andere twee landen zich zorgen maken over de aanhoudende branden hoeft niet te verbazen. Het 5,5 miljoen vierkante kilometer grote Amazonewoud strekt zich uit over negen Zuid-Amerikaanse landen.