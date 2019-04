Trump doet avocadoprijs pieken

Aanleiding was Donald Trumps dreiging om de Amerikaans-Mexicaanse grens af te sluiten. Mexico is de grootste avocadoleverancier van de wereld.

De prijsstijging is het gevolg van importeurs die het zekere voor het onzekere nemen en extra voorraden van het groene fruit inslaan. Daarbovenop heeft een hittegolf de oogst in Californië vertraagd, wat de VS nog meer afhankelijk maakt van het Mexicaanse aanbod. En de Amerikaanse consumptie bestaat vandaag al voor 75 tot 80 procent uit Mexicaanse avocado's - Californië is goed voor 16 procent, Chili en Peru de rest.