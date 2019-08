Trump drijft Maduro voort in het nauw

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde maandag een quasi volledig economisch embargo aan tegen Venezuela, in een nieuwe poging de omstreden president Nicolás Maduro omver te werpen. Trump voert de druk op door alle overheidsbezittingen van het Zuid-Amerikaanse land in de Verenigde Staten te bevriezen en door Amerikanen te verbieden nog financiële transacties af te sluiten met het Venezolaanse regime.

Het is voor het eerst sinds de jaren 80 dat de VS met zo'n embargo uitpakken tegen een regering in de westerse hemisfeer. Toen legden de Amerikanen de Centraal-Amerikaanse landen Panama en Nicaragua gelijkaardige strafmaatregelen op.