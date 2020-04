Trump stuurt zeemacht naar Venezuela

Het gaat om de grootste militaire manoeuvres in de regio sinds de Amerikaanse invasie van Panama in 1989. Volgens Trump proberen Latijns-Amerikaanse en Caraïbische drugskartels te profiteren van de coronacrisis, die de Verenigde Staten in een wurggreep heeft. De militaire staf van het Witte Huis stak niet onder stoelen of banken dat president Maduro in het vizier komt. 'Het Venezolaanse volk blijft hard lijden onder Maduro's criminele regime. De drugskartels profiteren van de wetteloosheid', zei de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper.