VS dreigen met inzet oud militair verdrag tegen Venezuela

De Verenigde Staten beroepen zich op het TIAR ( Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ), beter bekend als het Rio-verdrag, een regionaal samenwerkingsakkoord dat sinds 1947 de VS verbindt met landen in Midden- en Zuid-Amerika. Dat akkoord bepaalt dat als een van de verdragspartijen onder aanval komt te liggen, de anderen haar te hulp schieten.

Volgens Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is dat in de huidige situatie het geval. 'De recente oorlogszuchtige handelingen van het Venezolaanse leger, dat zich uitstrekt langs de grens met Colombia, tonen niet alleen aan dat Nicolas Maduro een gevaar vormt voor zijn eigen volk, maar ook voor zijn buurlanden', oppert Pompeo. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de tekst van zijn minister op Twitter.

Economische malaise

De vraag om het samenwerkingsakkoord te activeren kwam van Juan Guaido, voormalig parlementsvoorzitter en het gezicht van de Venezolaanse oppositie. De 36-jarige politicus wordt sinds enige tijd door de VS en een vijftigtal andere landen erkend als president ad interim van Venezuela.

Hij riep zichzelf eind januari uit tot staatshoofd nadat Maduro de eed had afgelegd voor een tweede ambtstermijn. Hij had de presidentsverkiezingen gewonnen op omstreden wijze door de belangrijkste oppositiekandidaten uit te sluiten van deelname.

De laatste keer dat een partij het Rio-verdrag van onder het stof haalde, was na de aanslagen van 11 september 2001.

Onder het bewind van Maduro zakte Venezuela steeds dieper in een economische malaise waarbij het land gebukt ging onder hyperinflatie en stijgende armoede. De crisis, die voornamelijk de modale burger trof, trok een massale exodus op gang. De Verenigde Naties schatten het aantal burgers dat sinds 2016 het land verliet ondertussen op 3,6 miljoen.

Pompeo hoopt erop dat de verdragspartijen 'collectief reageren op de urgente crisis' met 'economische en politieke opties'. Het pact, dat ondertussen meer dan een halve eeuw bestaat, diende initieel om de communistische dreiging in Zuid- en Midden-Amerika in te dijken, maar werd na de jaren 80 nauwelijks nog ingeroepen.

De laatste keer dat een partij het Rio-verdrag van onder het stof haalde, was na de aanslagen van 11 september 2001. De Verenigde Staten vroegen toen steun te verlenen aan hun war on terror. Naast de VS zijn nog zestien andere landen bij de conventie aangesloten.