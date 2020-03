VS klagen Maduro aan wegens drugssmokkel

Met de aanklacht voert Washington de druk op het Maduro-regime in Venezuela op. Eerder werden al economische sancties ingesteld en alle Venezolaanse bezittingen in de VS werden bevroren in een poging Maduro te doen aftreden. Sinds vorig jaar erkennen de VS Maduro's politieke tegenstander Juan Guaidó als interim-president van Venezuela, wat de spanningen tussen Caracas en Washington hoog deed oplopen.