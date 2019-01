VS zetten oliewapen in tegen Maduro

Met sancties tegen het Venezolaans staatsoliebedrijf pogen de Amerikanen de omstreden president Nicolás Maduro ertoe te bewegen de baan te ruimen voor oppositieleider Juan Guaidó.

De Verenigde Staten draaien het regime van Nicolás Maduro de duimschroeven aan. Vijf dagen nadat president Donald Trump de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó erkend had als interim-president van het Latijns-Amerikaanse land, haalde Washington het oliewapen boven in een poging de machtsstrijd in het voordeel van de 35-jarige ingenieur te beslechten.

De Amerikanen kondigden sancties af tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela. Ze bevriezen niet alleen de activa van PDVSA in de VS maar verbieden Amerikaanse entiteiten ook nog zaken te doen met het bedrijf.

Citgo, het filiaal van PDVSA in de VS, mag wel blijven opereren. 'Maar het moet alle inkomsten uit die activiteiten storten op een geblokkeerde rekening in de VS', stelde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op een persconferentie met de nationaleveiligheidsadviseur John Bolton.

'Herstel democratie'

'De VS roepen de verantwoordelijken voor de tragische ondergang van Venezuela ter verantwoording. We blijven alle diplomatieke en economische middelen inzetten om interim-president Guaidó te steunen bij zijn inspanningen om de democratie in hun land te herstellen', zei Mnuchin.

PDVSA was lange tijd een vehikel voor corruptie om miljarden dollars te verduisteren voor het persoonlijke gewin van corruptie Venezolaanse functionarissen en zakenlui. Steven Mnuchin Amerikaanse minister van Financiën

Met de strafmaatregelen tegen PDVSA voorkomen de VS naar eigen zeggen dat 'Maduro nog meer activa steelt van het Venezolaanse volk'. Volgens Mnuchin was PDVSA lange tijd 'een vehikel voor corruptie om miljarden dollars te verduisteren voor het persoonlijke gewin van corrupte Venezolaanse functionarissen en zakenlui'.

De sancties tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf zijn een flinke koerswijziging. De afgelopen jaren hadden Amerikaanse regeringen enkel strafmaatregelen afgekondigd tegen leden van de Venezolaanse regering en de entourage van Maduro.

409.000 vaten olie per dag Vorig jaar voerden de VS elke dag 409.000 vaten Venezolaanse olie in.

Ze hoedden zich er al die tijd voor naar het oliewapen te grijpen omdat ze vreesden dat vooral de Venezolaanse bevolking de gevolgen ervan zou voelen. De oliesector is de belangrijkste inkomstenbron van het land. Ook was Washington beducht voor de implicaties voor Amerikaanse bedrijven en burgers. Venezuela is al jaren de derde olieleverancier van de VS.

Legertop

Door PDVSA in het vizier te nemen pogen de VS niet alleen het regime van Maduro financieel te raken. Ze hopen ook een signaal te sturen naar de legertop die de olieproductie controleert.

We roepen het Venezolaanse leger op een vreedzame, democratische en grondwettelijke machtsoverdracht te aanvaarden. John Bolton Nationaleveiligheidsadviseur VS

Net als Guaidó spoorde de Amerikaanse regering de Venezolaanse militairen de afgelopen dagen aan 'de kant van het Venezolaanse volk te kiezen'. 'We roepen het leger op een vreedzame, democratische en grondwettelijke machtsoverdracht te aanvaarden', stelde John Bolton.

Hij voegde toe dat alle opties, ook militaire, op tafel blijven liggen in het dossier-Venezuela. Op nota's die Bolton tijdens de persconferentie bij zich had, ontcijferden fotografen een mogelijke militaire strategie. Op een document stond '5.000 militairen in Colombia' geschreven.

'Oproep tot staatsgreep'

Maduro lijkt nog altijd niet onder de indruk. Na de afkondiging van de nieuwe Amerikaanse sancties verzekerde hij zijn landgenoten dat hij 'de Amerikanen voor de rechter in de VS en in de rest van de wereld zal slepen'.

'De sancties zijn illegaal, unilateraal, immoreel en crimineel. De VS willen Citgo van ons stelen', klonk het in een tv-toespraak. De politieke erfgenaam van Hugo Chávez beschuldigde Bolton ervan 'op te roepen tot een staatsgreep in Venezuela'.