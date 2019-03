Venezolaanse nierpatiënten sterven door stroomuitval

De stroompanne ontstond donderdagnamiddag en trof bijna het hele land. In delen van het land werd vrijdag de elektriciteit hersteld, maar even later viel die weer uit.

De grootste elektriciteitscentrale van Venezuela, die van Guri, in het zuiden van het land, is lamgelegd door sabotage, zeggen de autoriteiten. Het zou gaan om een 'cyberaanval' op de centrale die 80 procent van de energie levert in Venezuela. Volgens de regering van president Nicolás Maduro is de stroomuitval veroorzaakt door een 'elekriciteitsoorlog' onder aanvoering van de Verenigde Staten en oppositieleider Juan Guaido, de zelfverklaarde president van het land.