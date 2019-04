Venezolaanse oppositieleider Guaidó is niet langer onschendbaar

De Grondwetgevende Vergadering in Venezuela, die de regering trouw is, heeft dinsdag de parlementaire onschendbaarheid van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó opgeheven. Dat zegt de voorzitter van de assemblee Diosdado Cabello dinsdag in Caracas. Guaidó wordt beschuldigd van aanzetten tot geweld, liegen over zijn financiën en het aan zijn laars lappen van een uitreisverbod.