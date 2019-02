Venezolaanse oppositieleider zinspeelt op militaire interventie

Analisten waarschuwen voor de risico's van een langdurig gewapend conflict. Ook Europa kant zich tegen die optie en dringt aan op een onderhandelde uitweg uit de machtsstrijd.

Ruim een maand nadat de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó zichzelf, met ruggensteun van de Verenigde Staten en een resem Latijns-Amerikaanse landen, uitgeroepen heeft tot interim-president van zijn land, zou de machtsstrijd met het omstreden staatshoofd Nicolás Maduro wel eens op een kantelpunt beland kunnen zijn.

In een poging de krachtmeting in zijn voordeel te doen kantelen lijkt de 35-jarige industrieel ingenieur een militaire interventie niet langer uit te sluiten. 'De gebeurtenissen van zaterdag verplichten me een beslissing te nemen. Ik vraag de internationale gemeenschap formeel alle opties open te houden om dit vaderland, dat strijdt en blijft strijden, te bevrijden', klonk het op Twitter.

Humanitaire hulp

Guaidó verwees naar de pogingen afgelopen weekend om vanuit de Colombiaanse stad Cúcuta en de Braziliaanse deelstaat Roraima humanitaire hulp uit de Verenigde Staten en andere landen tot bij de nooddruftige Venezolaanse bevolking te krijgen. De operatie was allesbehalve een succes.

©MEDIAFIN

Niet alleen raakte de hulp maar moeilijk over de grens. Bij incidenten met Venezolaanse militairen en pro-Maduro-milities kwamen ook zeker vier mensen om het leven en raakten zowat 300 anderen gewond.

Militaire interventie

Een militaire interventie, mogelijk met steun van de Verenigde Staten, dreigt een wig te drijven in het blok dat Juan Guaidó erkend heeft als interim-leider van Venezuela. Verschillende Latijns-Amerikaanse landen kanten zich tegen die optie. Zij vrezen een nog grotere vluchtelingenstroom uit Venezuela na dergelijke operatie.

Niet alle opties liggen op tafel. We hebben al duidelijk gewaarschuwd dat we een buitenlandse militaire interventie niet zouden steunen en zelfs zouden veroordelen. We hopen dan ook dat dergelijke operatie niet plaatsvindt. Josep Borrell Spaanse minister van Buitenlandse Zaken

Heel wat Europese landen zijn de optie evenmin genegen. Zij sturen aan op een onderhandelde uitweg uit de Venezolaanse krachtmeting. 'We sluiten categorische elke steun aan een militaire escalatie in Venezuela uit en zullen die ook niet aanvaarden', stelde de buitenlandchef van de Europese Unie, Federica Mogherini, maandag na overleg in Brussel.

Ook de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken had zich enkele uren eerder al in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten. 'Niet alle opties liggen op tafel. We hebben al duidelijk gewaarschuwd dat we een buitenlandse militaire interventie niet zouden steunen en zelfs zouden veroordelen. We hopen dan ook dat dergelijke operatie niet plaatsvindt.'

Decennialang intern conflict

Heel wat analisten waarschuwen eveneens voor de risico's die verbonden zijn aan een buitenlandse militaire interventie. 'Dergelijke demarche zou Venezuela in een decennialang intern gewapend conflict kunnen storten. Een interventie zou niet alleen tot flink wat bloedvergieten leiden, er is ook een fiks prijskaartje aan verbonden. Bovendien lijkt een bezetting op middellange of lange termijn zich dan op te dringen om groepen opstandelingen het hoofd te bieden', zei Geoff Ramsey, expert Venezuela bij het Washington Office on Latin America, in een gesprek met de Britse krant The Guardian.

Jonge Venezolanen zoeken beschutting tijdens een clash met leden van het Venezolaanse leger. Een truck met humanitaire hulp brandde op de grens met Colombia uit na incidenten. ©EPA

Zeker omdat er in Venezuela honderdduizenden niet-militairen gewapend rondlopen. Zij zijn vaak lid zijn van milities die het regime van Maduro steunen. Maar ook leden van de linkse Colombiaanse guerrillabeweging ELN hebben zich de afgelopen jaren in het olierijke land verschanst.

'Wellicht bevinden zich in Venezuela tussen 500.000 en 2 miljoen militieleden. Heel wat van hen zijn oud en niet echt goed getraind. Maar als het regime-Maduro erin slaagt zelfs maar 10 procent van hen te mobiliseren, kunnen zij een sterk blok vormen', stelt Ramsey.

De analist herinnert eraan dat de Colombiaanse marxistische rebellenbeweging FARC op haar hoogtepunt zowat 18.000 leden telde. Maar de organisatie wist het Latijns-Amerikaanse land wel decennia te destabiliseren en te terroriseren.

Oude demonen

Ben Rhodes, topadviseur buitenlands beleid en nationale veiligheid van Barack Obama, vreest dat de VS met een militair ingrijpen in Venezuela oude demonen wekken. 'Ik geloof niet dat een militaire interventie een goed idee is. Om meerdere redenen', luidt het.

Amerikaanse militaire interventies in Latijns-Amerika zijn nooit goed afgelopen. En zelfs als Maduro uiteindelijk van het toneel verdwijnt, is dat niet het einde van het verhaal. Er kan chaos ontstaan. Ben Rhodes Ex-topadviseur Barack Obama

'Venezuela is om te beginnen een groot en complex land. Daarnaast zijn Amerikaanse militaire interventies in Latijns-Amerika nooit goed afgelopen. En zelfs als Maduro uiteindelijk van het toneel verdwijnt, is dat niet het einde van het verhaal. Er kan chaos ontstaan. De nieuwe regering kan in de ogen van verschillende mensen legitimiteit ontberen omdat het erop kan lijken dat ze door de VS geïnstalleerd is.'