Venezolaanse parlementsvoorzitter roept zichzelf uit tot president

De voorzitter van het buitenspel gezette Venezolaanse parlement, Juan Guaido, heeft zichzelf uitgeroepen tot president van het Zuid-Amerikaanse land.

'Vóór de almachtige God beloof ik om de bevoegdheden van de uitvoerende macht over te nemen als interim-president van Venezuela', zei Juan Guaidó woensdag tijdens een bijeenkomst met aanhangers in de hoofdstad Caracas. 'Laten we allemaal zweren dat we niet rusten totdat we de vrijheid hebben bereikt.'

Ik zal met alle middelen de economische macht en de Amerikaanse diplomatie gebruiken voor het herstel van de democratie in Venezuela. Donald Trump VS-president

President Nicolás Maduro had twee weken geleden de eed afgelegd voor een tweede ambtstermijn. Vele staten, internationale organisaties en de oppositie erkennen Nicolas Maduro niet meer als rechtmatig president, omdat zijn verkiezing vorig jaar niet volgens democratische normen is verlopen. De Venezolanen maakten zich woensdag op voor een dag van grote manifestaties.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Juan Guaido inmiddels al erkend als rechtmatige overgangspresident van het Zuid-Amerikaanse land. Dat deelde het Witte Huis woensdag in Washington mee.

Trump verscherpte meteen de toon van de VS tegenover de socialistische regering van president Maduro. Ook de OAS, de internationale organisatie van 35 onafhankelijke landen op het Amerikaanse continent, erkende intussen Guaido als overgangspresident van Venezuela. 'Ik zal met alle middelen de economische macht en de Amerikaanse diplomatie gebruiken voor het herstel van de democratie in Venezuela', zei Trump voorts in de verklaring. Hij roept andere westerse regeringen op om Guaidó ook als overgangspresident te erkennen. De bevolking van Venezuela heeft zich moedig verzet tegen Maduro en zich uitgesproken voor de vrijheid en de rechtsstaat.'

Tirannie

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence had dinsdag de oppositie in Venezuela al verzekerd van de steun van de VS. 'Nicolás Maduro moet gaan. Maduro is een dictator. Zijn presidentschap is gebaseerd op een fictieve verkiezing vorig jaar en was niet legitiem', schreef Pence in een gastbijdrage voor de Wall Street Journal. Pence had zich dinsdag bovendien in met een Spaanse ondertitels verschenen videoboodschap tot de Venzolaanse bevolking gericht. Daarin garandeerde hij de steun van de VS voor de demonstraties, waartoe de oppositie woensdag had opgeroepen.'De VS kiest de kant van de oppositie tot de democratie is herstel.'