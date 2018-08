Venezolaanse president Maduro ongedeerd na aanslag met drones

Nicolás Maduro was zaterdagavond aan het speechen tijdens een defilé in de hoofdstad Caracas, toen plots een ontploffing te horen was. Op de beelden van het evenement is te zoen dat Maduro na de explosie zijn speech onderbreekt en de lucht in kijkt. Daarna ontstaat paniek onder de soldaten en de toeschouwers, die weg beginnen te vluchten.