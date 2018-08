Venezolaanse president erkent mislukking economisch model

Nicolás Maduro, de president van het Zuid-Amerikaanse Venezuela, erkent dat zijn linkse economische model gefaald heeft.

De Venezolaanse president, Nicolás Maduro, heeft zijn economisch model van de voorbije jaren geëvalueerd. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij de bal behoorlijk misgeslagen heeft. ‘De productiemodellen die we tot nu getest hebben, waren een mislukking. En dat is onze verantwoordelijkheid, die van mij en die van jullie’, stelde de politieke erfgenaam van de voormalige Venezolaanse leider Hugo Chávez tijdens het congres van zijn linkse PSUV.

Maduro kwam in het voorjaar van 2013 aan de macht na de dood van Chávez. De ex-buschauffeur zette de ‘bolivariaanse revolutie’ van zijn voorganger voort. Naast sociale programma’s stond de nationalisering van grote delen van de economie daarin centraal. Zo nam de staat de controle over over de cement- en staalsector, onteigende ze honderden bedrijven en schakelde ze het leger in om op lokale markten controles uit te voeren om te voorkomen dat de prijzen de pan zouden uitswingen.

Hyperinflatie

Dat laatste was geen al te groot succes. De prijzen schoten de voorbije maanden pijlsnel de hoogte in. Het Internationaal Monetair Fonds houdt er rekening mee dat de inflatie eind dit jaar afklokt op 1.000.000 procent. Tegelijkertijd zou de economie, die al vier jaar in een recessie zit, dit jaar met 18 procent krimpen.

‘We moeten stoppen met janken! We moeten de productie opdrijven, ongeacht of sprake is van blokkades of agressie vanuit het buitenland of niet. We moeten van Venezuela een economische macht maken. Gedaan met janken, ik wil oplossingen, kameraden!’, poneerde Maduro.

Hij schat dat hij het Latijns-Amerikaanse land in twee jaar weer stabiel kan maken. ‘Dan gaan we ook de eerste tekenen van nieuwe economische welvaart zien’, maakte de president zich sterk.

Olie

Hij schoof enkele doelstellingen naar voren. Zo hoopt Maduro de olieproductie ten laatste in 2025 op te trekken tot 6 miljoen vaten per jaar. De hamvraag luidt of dat realistisch is. Want de olieproductie is al een tijd in vrije val: van 3,2 miljoen vaten per dag in 2008 tot 1,5 miljoen vaten in juni dit jaar. Dat is het laagste niveau in dertig jaar.