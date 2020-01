Venezolaanse president zet politieke rivaal buitenspel

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó probeerde zondag vergeefs over een hek rond het parlement te klimmen om de zitting in het halfrond bij te wonen.

De troepen van Nicolás Maduro poogden de herverkiezing van Juan Guaidó tot parlementsvoorzitter te verhinderen door hem letterlijk de toegang tot het halfrond te versperren. De actie maakt de chaos in het land zo mogelijk nog groter.

Maduro gaf het leger en de politie zondag de opdracht de toegang tot het parlement hermetisch af te sluiten. Het doel: verhinderen dat Guaidó zich tijdens de zitting in het halfrond opnieuw kandidaat kon stellen voor het voorzitterschap van het parlement.

Megafoon

De demarche leverde spectaculaire taferelen op. In een poging alsnog te kunnen deelnemen aan de cruciale parlementszitting poogden Guaidó en zijn politieke medestanders vier uur lang over de hekken rond het gebouw te klimmen. Vergeefs. Militairen en agenten duwden hen keer op keer terug.

Verkozenen van de partij van Maduro en oppositieleden die zich recentelijk - naar verluidt in ruil voor een flinke zakcent - in het kamp van de president schaarden, konden intussen ongestoord het parlement binnenwandelen. Tijdens een tumultueuze zitting greep Luis Parra, een van corruptie beschuldigd dissident oppositielid, een megafoon om zichzelf tot voorzitter uit te roepen. Hij legde de eed af in handen van een lid van de regeringspartij.

'Dit is een klucht. Waar is de lijst van aanwezige parlementsleden? Waar is een overzicht van de uitgebrachte stemmen? En waren wel voldoende verkozenen aanwezig om rechtsgeldig te stemmen? We hebben te maken met een parlementaire staatsgreep', stelde de oppositie.

Guaidó maakte gewag van een 'beschamende show van de dictatuur om het onvermijdelijke te voorkomen'. In geen tijd belegde hij een nieuwe parlementszitting in de kantoren van de oppositiekrant El Nacional. Die bijeenkomst eindigde in zijn herverkiezing als voorzitter van het democratisch verkozen parlement.

Chaos

De ontwikkelingen van afgelopen weekend dreigen de chaos in het land, dat ondanks zijn enorme olievoorraden al jaren in de greep is van een politieke, sociale en economische crisis, zo mogelijk nog groter te maken. Venezuela heeft nu drie wetgevende organen: een democratisch verkozen parlement onder leiding van Parra, een democratisch verkozen parlement onder leiding van Guaidó en een omstreden 'grondwetgevende vergadering' bestaande uit aanhangers van Maduro.

60 procent steun bevolking Een jaar geleden steunde 60 procent van de Venezolanen oppositieleider Juan Guaidó. Vandaag peilt hij tussen 35 en 40 procent.

Hoe het voortmoet, weet niemand. Confrontaties lijken onvermijdelijk. Mogelijk dinsdag al wanneer Guaidó, net als Parra, als voorzitter de parlementszitting wil bijwonen.

Net als een klein jaar geleden kreeg Guaidó maandag weer steunbetuigingen uit de Verenigde Staten. 'We feliciteren Guaidó met zijn herverkiezing. Het regime-Maduro slaagde er zelfs met arrestaties, omkoping en een afgrendeling van het parlement niet in dat te voorkomen', zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Ook heel wat Latijns-Amerikaanse landen staken de oppositieleider een hart onder de riem.

Momentum kwijt

Maar de boude demarche geeft aan dat Maduro aan vertrouwen gewonnen heeft. Hoewel zowat zestig landen hem nog altijd als interim-leider van Venezuela erkennen, lijkt Guaidó het momentum kwijt te zijn.

Toen hij vriend en vijand op 23 januari vorig jaar verraste door zichzelf uit te roepen tot interim-president, had de 36-jarige ingenieur 60 procent van de bevolking achter zich. 'Vandaag is hij nog altijd de populairste politicus van het land. Maar hij peilt nu tussen 35 en 40 procent', luidt het bij het Venezolaanse onderzoeksinstituut Datanalisis.

Stroomden de Venezolaanse straten een jaar geleden nog vol bij elke oproep tot actie van Guaidó, dan oogden ze zondag na het spektakel in en rond het parlement opvallend leeg. Nog maar weinigen geloven dat Guaidó op korte termijn de ongebreidelde armoede, honger en de algemene malaise kan beteugelen.