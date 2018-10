Venezolaanse vluchtelingenstroom botst op Braziliaanse weerstand

Honderden Venezolanen per dag komen Brazilië binnen. Ze ontvluchten hun land, waar het leven onbetaalbaar is geworden. De Braziliaanse overheid en de vluchtelingenorganisatie van de VN tonen zich bereid om hen goed op te vangen. Maar de stroom is groot en de lokale bevolking mort.

Ze bivakkeren op de stoep langs een hoofdweg in het centrum van Boa Vista, in het uiterste noorden van Brazilië. Een groepje van zes Venezolanen die hun land ontvlucht zijn vanwege honger en het gebrek aan medicijnen. Ze houden zich in leven met de verkoop van snoepjes en het plaatsen van stukken karton op de voorruit van de geparkeerde auto’s. Hoeveel ze daarvoor krijgen? ‘15 centavos (ruim 3 eurocent)!’ schampert Mileidy Díaz (36), moeder van drie kinderen en oma van twee kleinkinderen die ze in Venezuela heeft achtergelaten.

Er is hier niets. En de Brazilianen geven ons de schuld van alles wat mis is. Mileidy Díaz Een Venezolaanse die haar land is ontvlucht

Ze komt van ver, Puerto La Cruz, aan de kust in het noorden. Maar ze werkte in de grensplaats Santa Elena de Uairén, vlak bij Brazilië, waar ze geurtjes voor auto’s verkocht. ‘Ik kon de school van de kleinkinderen en het eten niet meer betalen, omdat het geld niets meer waard is. In Santa Elena zeiden ze: ‘Ga naar Boa Vista, daar vind je makkelijk werk.’ Dat is een leugen. Er is hier niets en wij Venezolanen worden met de nek aangekeken. De Brazilianen geven ons de schuld van alles wat mis is.’

Díaz liep in november 2017 met een groepje landgenoten van Pacaraima, het grensplaatsje waar de Venezolanen vanuit Santa Elena Brazilië binnenkomen, naar Boa Vista, de slaperige hoofdstad van de arme deelstaat Roraima. Ze legden die tocht af in vijf dagen langs de rijksweg BR174, die Pacaraima verbindt met Manáus, de miljoenenstad in het Amazonegebied.

Boa Vista telt een paar honderdduizend inwoners, is wijd opgezet met bijna geen hoogbouw en brede straten. De zon brandt genadeloos en als het regent, staat alles binnen de kortste keren blank. De katholieke ngo Caritas heeft Díaz een tent gegeven om in een park te slapen en zich tegen de weerselementen te beschermen. Ze is bang om door Brazilianen mishandeld te worden. ‘Soms rijden ze met hun auto op je in. En toen ik laatst mijn telefoon ging opladen, werd ik uitgescholden.’

Díaz is verbitterd en boos, haar ogen schieten rusteloos heen en weer, verdacht op alle onheil dat haar maar kan overkomen. ‘Niet samen over straat lopen, dat valt te veel op’, roept ze tegen een paar jongens die een kop koffie willen kopen. Er zijn problemen, want ze worden ervan verdacht een fiets te hebben gestolen.

Kerstmis ver van familie

Díaz zit vast. Vijf dagen lopen scheiden de Venezolaanse van haar in een uitzichtloze crisis weggezakte vaderland. En voor haar, zuidwaarts, ligt het Amazonewoud. Ze heeft geen geld om een reis te betalen.

De Braziliaanse overheid stimuleert Venezolanen die Roraima binnenkomen om zich in andere delen van Brazilië te vestigen. Dat proces wordt interiorisering genoemd. Volgens Flávia Faria, woordvoerster van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Boa Vista, wil 70 tot 80 procent van hen verder naar plekken met meer werk of naar een ander land. Samen met werkgevers inventariseert de overheid mogelijkheden en transporteert ze Venezolanen in legervliegtuigen naar steden in alle delen van Brazilië. Daar krijgen ze de eerste tijd onderdak van de staat en Portugese les.

Wil Díaz die kans dan niet aangrijpen om uit haar uitzichtloze situatie te ontsnappen? ‘Ik ben bang voor nog meer vijandige Brazilianen’, zegt ze. ‘Het liefst zou ik twee maanden keihard werken om een hoop eten voor mijn familie te kopen en teruggaan naar Puerto La Cruz. Ik wil hier in deze ellende niet nog een Kerstmis ver van mijn familie doorbrengen.’ Haar blik wordt zachter als ze over haar woonplaats praat. ‘Het is zo mooi daar, met heerlijke stranden. De mensen denken dat wij tuig zijn, maar ik heb een eigen huis daar. Mijn moeder heeft een klerenwinkel en leent geld aan de armen. Ik wil hier geen hulp, ik wil werken!’

De diepgelovige Díaz denkt dat Venezuela hetzelfde moet doormaken als Israël ten tijde van het Oude Testament, toen het onder de voet gelopen werd door de Babyloniërs en veel mensen werden verbannen naar Babylon. ‘Degene die ons land regeert, is niet Maduro, maar God. Hij gaat Venezuela redden.’ In politiek is ze niet geïnteresseerd. Politici beloven bergen om stemmen te krijgen en vergeten het volk voor de rest van de tijd, verklaart ze stellig. Het conflict tussen de socialistische regering van Nicolás Maduro en de rechtse oppositie laat haar dan ook koud.

Winkelier overvallen

Volgens de Braziliaanse politie zijn er in twee jaar tijd 160.000 Venezolanen naar Brazilië gevlucht. Ruim 70.000 hebben het land ook weer verlaten om door te reizen naar een ander land. Dagelijks komen er in Pacaraima (9.000 inwoners) aan de grens met Venezuela zo’n 400 Venezolanen aan, velen lopend. Tot voor kort waren het er zeker 1.000. Maar toen in augustus een Braziliaanse winkelier in het grensplaatsje werd overvallen, koelden Brazilianen hun woede op de vluchtelingen en vernielden ze hun bezittingen. 1.200 van hen vluchtten terug naar Venezuela.

Voor de UNHCR, die in juni niet alleen in Boa Vista, maar ook in Pacaraima haar bivak heeft opgeslagen, reden om onmiddellijk maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen op straat slapen.

Chef ter plekke Rafael Levy legt uit: ‘Elke Venezolaan die de grens passeert, kan kiezen of hij een verblijfsvergunning voor langere tijd wil aanvragen of asiel. Die registratie kan tot 48 uur in beslag nemen, want er zitten oriënterende gesprekken bij en een verplichte vaccinatie tegen gele koorts. We bieden mensen dus voor 48 uur onderdak aan in een speciaal tijdelijk onderkomen.’

De criteria die Brazilië hanteert om asiel te verlenen zijn genereuzer dan die in Europa, aldus Levy, die lovend is over de logistieke steun die de federale overheid aan de UNHCR verleent. Er is een legereenheid gestuurd om de stroom Venezolanen die zich willen legaliseren in goede banen te leiden en de orde te handhaven. ‘Europa houdt het verdrag uit 1951 van de Verenigde Naties aan. Dat bepaalt dat mensen wier leven in het land van herkomst gevaar loopt, in aanmerking komen voor asiel’, zegt Levy. ‘De Verklaring van Cartagena (een stad in Colombia, red.) uit 1984 bepaalt dat ook humanitaire nood een reden voor asiel kan zijn.’

De mensen registreren zich in Pacaraima en kunnen daarna gaan en staan waar ze willen. Ook zijn er mensen die zich niet registreren of er al langer waren, zoals Mileidy Díaz, en op eigen kracht proberen te overleven. Wat in het arme Roraima een lastige klus is en bij de bevolking veel onrust veroorzaakt. Na het incident in Pacaraima in augustus vielen er in Boa Vista begin september twee doden. Een 19-jarige Venezolaan stak een Braziliaanse straatverkoper neer die hem had beticht van diefstal. Daarop werd de Venezolaan door een groep Brazilianen gelyncht.

Volkslied

Iris da Silva (44) straalt als ze vertelt hoe woedende Brazilianen in haar woonplaats Pacaraima 1.200 Venezolanen terug naar hun land dreven. ‘Ze zongen het volkslied! De politie keek machteloos toe’, zegt de kleine gedrongen Braziliaanse, die maaltijden en koffie in een kioskje verkoopt. De mensenmassa die de Venezolanen achterna zat, was te groot.

Pacaraima is maar een paar straten groot. Het dorp leeft van de handel met buurland Venezuela, de benzine is er drie keer zo goedkoop als in Boa Vista. Maar het lijkt door de massale aanwezigheid van de in rad staccato Spaans sprekende Venezolanen wel een dorp in Venezuela. Er komen niet alleen vluchtelingen, maar ook mensen die op zoek zijn naar autoonderdelen en banden. In Venezuela zijn die niet meer te krijgen. Veel Braziliaanse winkeliers hebben pakketjes gemaakt van rijst, meel en olie voor een aantrekkelijke prijs om de Venezolanen tot kopen aan te zetten. Maar ze kosten het equivalent van een minimum maandloon in Venezuela en zijn dus voor weinigen weggelegd.

We zijn zelf al zo arm en nu komen de Venezo lanen daar nog eens bij. Voor ons is nooit iets gedaan en nu helpen ze die schooiers wél. Junior Fernandes Braziliaanse handelaar

Ook Venezolanen proberen op straat handel te drijven. Ze verkopen koffie of arepas, de Venezolaanse versie van het pitabroodje. ‘Tsss! Van koffie verkopen kun je toch niet leven?’, zegt Da Silva. ‘Het zijn gewoon hoeren die die verkoop als middel gebruiken om contact te leggen met klanten.’

Junior Fernandes (42), een verkoper van vrachtwagenonderdelen, valt haar bij: ‘We zijn zelf al zo arm en nu komen de Venezolanen er nog eens bij. Voor ons is nooit iets gedaan en nu helpen ze die schooiers wél. Venezuela is een land met veel rijkdommen: olie en andere mineralen. Als de Venezolaan moed had, zou hij vechten voor zijn land. Waarom gaat de hulp die ze hier aan de Venezolanen bieden niet naar Venezuela zelf? Nu komen ze er hier een puinhoop van maken.’

Da Silva en Fernandes hebben hun hoop gevestigd op presidentskandidaat Jair Bolsonaro, de Braziliaanse versie van Donald Trump. Hij wil het wapenbezit vrij maken, indianen hun land afpakken en vrouwen minder laten verdienen dan mannen omdat ze zwanger worden. Zwarte Brazilianen en homoseksuelen deugen volgens hem nergens voor. De vluchtelingen uit Venezuela wil hij in kampen van de VN buiten de steden onderbrengen om de bevolking van Roraima te ontzien.

In de val

Secretaris van de deelstaatregering in Roraima Frederico Linhares legt uit waarom de situatie zo explosief is. ‘We zijn een geïsoleerde deelstaat, omgeven door oerwoud. Je kan niet vanuit Boa Vista naar Rio de Janeiro rijden. Mensen zitten dus als het ware in de val. Vliegen is duur en voor de meeste vluchtelingen geen optie. Over de weg is vanwege de afstand ook prijzig.’

‘We zijn de deelstaat met het minste aantal inwoners, zo’n 600.000. Dat is evenveel als een forse wijk in de grootstad São Paulo. Het aantal vluchtelingen dat nog in Roraima verblijft, bedraagt 10 tot 15 procent van de bevolking. Dat heeft gevolgen. Omdat de gezondheidszorg in Venezuela zo slecht is, laten velen zich hier behandelen. Op dit moment gaat de helft van het budget van gratis gezondheidszorg naar Venezolanen. Mensen komen ziek en ondervoed aan, veel zwangere vrouwen hebben geen enkel prenataal onderzoek gehad.’

Volgens Linhares is er geen sprake van onwil van de deelstaatregering om de vluchtelingen te helpen, het probleem is dat de federale regering in Brasília te weinig bijspringt. ‘Het proces van interiorisering gaat langzaam. Er zijn tot nu toe zowat 1.600 Venezolanen naar andere delen van Brazilië overgebracht. Maar er zijn nog 80.000 Venezolanen in Roraima.’

We zijn bang dat het hier één groot vluchte lingenkamp wordt. Frederico Linhares secretaris van de Braziliaanse deelstaatregering in Roraima

De UNHCR heeft onderkomens voor de Venezolanen ingericht in Pacaraima en Boa Vista, waar er nu tien staan met elk een capaciteit tussen 600 en 1.000 mensen. Linhares: ‘Er zijn er nog eens tien gepland. We zijn bang dat het hier één groot vluchtelingenkamp wordt. Wij willen dat ook in andere deelstaten onderkomens voor vluchtelingen worden ingericht. Maar Brasília luistert niet naar ons.’

Roraima is een arme deelstaat met een grote publieke sector, de belangrijkste werkgever, en landbouw. Er wordt rijst en soja verbouwd. De werkloosheid is sinds de economische crisis in Brazilië begon, in 2015, gestegen. Er is dus al helemaal geen werk voor de Venezolanen, zegt Linhares. ‘Om mensen aan het werk te krijgen hebben we een grotere privésector nodig en die is er simpelweg niet.’

De deelstaatregering is naar het Hooggerechtshof gestapt met twee eisen. Ten eerste: meer financiële steun van Brasília aan Roraima, zodat die de mensen - zowel Venezolanen als Brazilianen - de gezondheidszorg en het onderwijs kan geven waar ze recht op hebben. Linhares: ‘Ik denk dat we daarin in het gelijk worden gesteld.’ De tweede eis is dat de grens tijdelijk sluit om Roraima lucht te geven en intussen te zorgen dat meer Venezolanen naar andere deelstaten worden overgebracht. Die eis zal volgens de secretaris van de deelstaat minder gemakkelijk worden ingewilligd. ‘Maar als we meer geld krijgen en de interiorisering sneller verloopt, zijn we al een eind op weg.’

Exodus Na jaren van wanbeleid zit Venezuela in de greep van een economische en humanitaire crisis. Het Zuid-Amerikaanse land kampt al jaren met een gebrek aan medicijnen en voedsel. Twee op de drie Venezolanen vermagerden het afgelopen jaar liefst 11 kilogram.87 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Bovendien kreunt Venezuela onder hyperinflatie. Bij een onveranderd beleid zal de inflatie tegen het einde van dit jaar tot 1 miljoen procent oplopen, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds. De stroom Venezolanen die wanhopig hun land ontvluchten, wordt steeds groter. Sinds 2014 emigreerden al meer dan 2 miljoen mensen uit het land. Omdat de exodus zo sterk wordt, grijpen verschillende Latijns-Amerikaanse landen in. Zo voerden Ecuador en Peru paspoortcontroles in, wat nog meer mensen uit Venezuela deed vertrekken.

De federale regering in Brasília lijkt zich te realiseren dat het menens is. Onlangs besliste ze om wekelijks de overplaatsing van 400 Venezolanen naar andere delen van Brazilië mogelijk te maken. Rond dezelfde tijd bracht het leger 244 mensen die op straat leefden naar onderkomens van de UNHCR. Maar ook daar ontstaat een capaciteitsprobleem. Het in juli gebouwde onderkomen, Rondon 1, kan 620 mensen huisvesten, maar herbergt er 700. Nog deze maand wordt Rondon 2 opgericht, goed voor 500 mensen. Er is gescheiden sanitair voor mannen en vrouwen in Rondon 1. Drie keer per dag deelt het leger maaltijden uit.

Ontberingen

Francisco Pulgarito (18) en Maía Teresa López (20) zitten op een matras voor het prefabhuisje van drie bij vier meter dat ze met een andere familie moeten delen. De ontbering is van hun gezichten te lezen. In het huisje is de hitte niet te harden, buiten waait gelukkig een bries. Hun dochtertje van 25 dagen ligt vredig tussen hen in te slapen. Het jonge gezin heeft maar één doel: zo snel mogelijk naar een ander deel van Brazilië gaan.

Pulgarito en López komen uit Delta Amacuro, in het noordoosten van Venezuela, waar de rivier de Orinoco in de Caribische zee uitmondt. López wordt op gesprek geroepen door de UNHCR. ‘Je gaat me niet aangeven, hè?’, roept Pulgarito haar grappend na. Hij doet zijn verhaal. ‘Samen met anderen zijn we in drie dagen met de auto naar de Braziliaanse grens gereden. En vanuit Pacaraima zijn we gaan lopen, lopen, lopen. María met haar dikke buik. Gelukkig kregen we een lift.’

In Boa Vista zijn ze nu twee maanden. Toen ze van straat werden gehaald, hebben ze zich daar als vluchtelingen geregistreerd. Nu wachten ze tot ze kunnen worden overgeplaatst. ‘Mijn droom is teruggaan, werken en een huis en een auto kopen. Mijn hart ligt in Venezuela.’

Maar Pulgarito weet dat dat onmogelijk is zolang er geen regering met een andere koers komt. En hij voorziet dat dat nog jaren kan duren. ‘Ik pak alles aan, ik kan in de bouw werken, op een boerderij, het maakt niet uit. Ik kan niet wachten tot ik iets kan doen. We zitten hier in een soort quarantaine.’

Er is een complicerende factor die het stel in Boa Vista gevangen houdt: hiv. López is seropositief en verdraagt de vaccinaties nog niet. En zonder vaccinaties kunnen ze niet weg. López heeft medicijnen nodig, die in Venezuela niet te krijgen waren en in Boa Vista wel. ‘We moeten wachten’, zegt Pulgarito somber. ‘We willen graag werken en zijn geen dieven’, herhaalt hij. ‘Wij Venezolanen hebben in onze goede tijden vluchtelingen uit vele landen opgevangen.’