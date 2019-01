Venezolanen houden hart vast voor gewelddadige confrontatie

De demonstraties vinden plaats in een gespannen klimaat. Heel wat mensen zijn beducht voor gewelddadige confrontaties.

De Venezolanen maakten zich woensdag op voor een dag van grote manifestaties. Op de 61ste verjaardag van de val van een militaire dictatuur in hun land gaan zowel voor- als tegenstanders van president Nicolás Maduro de straat op.

De demonstraties vinden plaats in een erg gespannen sfeer. Begin deze week pakte het regime 27 militairen op die van plan geweest zouden zijn een staatsgreep te plegen.

De Amerikaanse regering heeft de fascistische staatsgreep in ons land bevolen. Nicolás Maduro Venezolaanse president

Het ongenoegen over Maduro, de kroonprins van de charismatische Hugo Chávez, is al lang erg groot bij een meerderheid van de bevolking. De diepe economische, politieke en humanitaire crisis die het land nu al jaren teistert, is daar niet vreemd aan.

Sinds de voormalige buschauffeur op 10 januari aan een omstreden tweede mandaat begon, klinkt het mishagen weer luider. Zeker nu de oppositie in de 35-jarige Juan Guaidó, de voorzitter van het democratisch verkozen parlement, een nieuwe leider gevonden lijkt te hebben.

Nieuwe oppositieleider

Een dag na het begin van Maduro's tweede ambtstermijn riep hij de Venezolanen op tot grote manifestaties 'in alle hoeken van het land'. 'We hebben een historische afspraak met ons land, met de toekomst van onze kinderen', poneerde de ingenieur.

Hij beseft evenwel dat Maduro wellicht in het zadel blijft zolang die kan bogen op de steun van het leger. Daarom solliciteerde hij de voorbije dagen uitdrukkelijk naar hun steun.

'Het parlement heeft een duidelijke oproep voor alle leden van het leger. Wij steken onze hand uit en vragen jullie zich te scharen aan de zijde van de grondwet en het volk, jullie volk', schreef hij op Twitter.

Amnestie voor militairen

Om te bewijzen dat het hem menens is, joeg Guaidó een wet door het parlement die voorziet in amnestie voor militairen die het nieuwe mandaat van Maduro niet erkennen.

Hij stak zijn eigen ambities evenmin onder stoelen of banken. 'Ik ben bereid om, gesteund door het leger, Maduro te vervangen als interim-president en nieuwe verkiezingen uit te schrijven', luidde het.

Protesten in arbeiderswijken

Guaidó lijkt een gevoelige snaar te raken bij de Venezolanen. De afgelopen dagen vonden in tientallen arbeiderswijken in het land al protesten plaats tegen het regime.

Die verliepen niet overal even vreedzaam. In San Félix staken boze burgers in de nacht van dinsdag op woensdag een standbeeld van Chávez in brand en vernielden het.

In heel wat grote Venezolaanse steden bleven winkels, scholen en overheidsinstellingen woensdag dicht. In de straten waren ook maar weinig auto's te zien.

Heel wat Venezolanen zijn beducht voor gewelddadige confrontaties. Ze zijn nog niet vergeten dat een vorige protestgolf van tegenstanders van Maduro in 2017 in een bloedbad eindigde. Zeker 125 demonstranten kwamen toen tijdens de wekenlange manifestaties om het leven.

Steun VS

De Venezolaanse oppositie kan alvast rekenen op de steun van de Verenigde Staten. 'We steunen het Venezolaanse volk dat zijn vrijheid eist', stelde vicepresident Mike Pence op Twitter. Hij omschreef Maduro als een 'onwettige president'.