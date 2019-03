Venezuela bant Duitse ambassadeur

'We willen helpen en vrijwaren dat hij veilig kon terugkeren', had Kriener gezegd op tv-zender NTN24. De terugkeer van Guaidó naar Venezuela is 'een stap in de richting van een politiek en vreedzaam proces om de crisis in Venezolaanse te overwinnen', tweette de Duitse ambassade in Caracas. Guaido bedankte later de diplomaten voor hun steun. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn bevestigde dat Kriener tot ongewenst persoon werd verklaard. 'We bekijken momenteel hoe we de zaak gaan aanpakken, ook ter plekke, met onze bondgenoten', zei een woordvoerster op woensdag.