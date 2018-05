Venezuela blijft opgezadeld met Maduro

De autoritaire socialist, die Venezuela in een diepe economische crisis heeft gestort, is herverkozen. Oppositie was er amper, kiezersfraude des te meer.

Nicolás Maduro blijft, zoals verwacht, de komende zes jaar de president van Venezuela. Maduro, die in 2013 de overleden links-populist Hugo Chávez opvolgde, kreeg 5,8 miljoen stemmen (67 %). Zijn belangrijkste tegenstander, Henri Falcón, moest het met 1,8 miljoen stemmen (21 procent) doen.

Maduro's herverkiezing is uiterst omstreden. De oppositie boycotte grotendeels de verkiezingen. Amper 8,6 miljoen Venezolanen, iets meer dan 46 procent van de kiesgerechtigde bevolking, brachten hun stem uit. Aanklachten van kiezersfraude zijn ook legio. Zo stonden er bij veel stembureaus medewerkers van Maduro campagne te voeren, wat tegen de regels is.

Onder Maduro’s bewind is Venezuela weggegleden in een diepe economische crisis. En dat terwijl het, dankzij zijn gigantische oliereserves, een generatie geleden nog het rijkste land van Latijns-Amerika was en Chávez een populair subsidiebeleid kon voeren.

De te grote afhankelijkheid van het zwarte goud, meer dan 90 procent van ’s lands inkomsten komt uit die sector, heeft Venezuela de voorbije jaren genekt. Zodra de prijs voor een vat olie in 2014 kelderde, ging de economie keihard onderuit. De afgelopen vijf jaar kromp die met liefst 40 procent. Voor dit jaar verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een tik van 15 procent.

Daarnaast kampt het land met hyperinflatie: het IMF voorspelt tegen eind dit jaar een cijfer van 13.864 procent. De bolívar, de nationale munt, heeft het afgelopen jaar 98 procent van zijn waarde verloren tegenover de dollar.

De economische malaise heeft desastreuze humanitaire gevolgen. Ondervoeding nam een enorme vlucht. Een derde van de 31 miljoen Venezolanen slaat op zijn minst een maaltijd per dag over. De kindersterfte steeg in 2017 met 30 procent. In een jaar nam het aantal overlijdens tijdens de bevalling met liefst 66 procent toe. Miljoenen Venezolanen vluchtten de voorbije jaren naar het buitenland.

Een herverkiezing van Maduro, die vorig jaar nog hardhandig massale straatprotesten liet neerslaan, dreigt nog meer ellende te brengen. De Verenigde Staten, die de verkiezingsuitslag net als Europa en Latijns-Amerika niet zullen erkennen, schermen al met bijkomende sancties tegen het regime in Caracas. Zelfs een olie-embargo ligt op tafel.

Dat zou Venezuela flink pijn doen. Een derde van zijn olie-export vertrekt naar de VS. Die handel is vandaag goed voor 75 procent van de Venezolaanse inkomsten.