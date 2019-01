Venezuela in chaos na 20 jaar ‘chavismo'

Onder het linkse bewind van de ex-buschauffeur en zijn politieke vader Hugo Chávez belandde het land in twee decennia in een diepe economische, politieke en sociale crisis. Met een exodus tot gevolg.

1. Grote oliereserves

Venezuela is potentieel een van de rijkste landen van Latijns-Amerika. Het zit op een berg ‘zwart goud’. Geen land ter wereld heeft zoveel bewezen oliereserves. De olie-export is de belangrijkste bron van inkomsten voor de staat.

2. Economie floreerde ooit

Omdat Venezuela erg afhankelijk is van de energie-export hebben fluctuaties van de olieprijs een grote economische impact. De stijgende olieprijs stuwde ’s lands economie bij het begin van de 21ste eeuw naar forse groei. In 2004 piekte die zelfs op 18 procent.

3. Sociale programma's

4. Crisis na daling olieprijs

Maar zodra de olieprijs daalde, stortte Chávez’ systeem in elkaar. De economie belandde in een diepe crisis en jobs gingen verloren, zeker nadat de ex-buschauffeur Nicolás Maduro zijn politieke vader Chávez opgevolgd was na diens overlijden in april 2013. Het ‘chavismo’ botste op zijn grenzen.