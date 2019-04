Venezuela rantsoeneert elektriciteit

Afgelopen weekend trokken Venezolanen weer de straat op om te protesteren tegen president Nicolás Maduro en de energiecrisis in Venezuela. 'We weten wie voor de stroomuitval verantwoordelijk is: Maduro. Maar nu is het genoeg geweest', zei oppositieleider Juan Guaidó. Het jonge parlementslid riep zich zichzelf uit tot interimpresident en wil Maduro van de macht verdrijven.