Verenigde Staten nemen Venezuela in wurggreep

De VS halen de strop rond het Venezolaanse regime aan. Nicolás Maduro en co. hebben voortaan hetzelfde pariastatuut als Iran, Noord-Korea, Syrië en Cuba. Indirect lopen China en Rusland in het vizier.

Donald Trump lijkt vastbesloten de impasse in de Venezolaanse machtsstrijd te doorbreken. De Amerikaanse president ondertekende maandagavond een decreet waarmee hij de omstreden Venezolaanse leider Nicolás Maduro en zijn regime de duimschroeven nog wat meer aandraait.

Met één pennenstreek bevroor hij alle activa van de Venezolaanse overheid in de Verenigde Staten. ‘Eigendommen van de Venezolaanse regering kunnen niet meer getransfereerd, betaald, geëxporteerd of verhandeld worden’, klonk het.

Zwarte lijst

Trump richt al sinds zijn aantreden in januari 2017 zijn pijlen op het regime in Caracas. Tientallen Venezolaanse overheidsinstellingen en functionarissen zijn op een zwarte lijst beland. Washington haalde eerder dit jaar ook het oliewapen boven. Vooral die ingreep doet het Zuid-Amerikaanse land pijn. Venezuela zit op de grootste bewezen oliereserves ter wereld en de energiesector vormt de belangrijkste inkomstenbron.

51 procent in armoede Volgens een recente studie leeft minstens 51 procent van de bevolking in armoede. En negen op de tien Venezolanen hebben niet genoeg inkomsten om voedsel - dat sowieso bijzonder schaars is - te kopen.

Maar de sancties die de Amerikaanse president maandagavond aankondigde, gaan nog een stap verder. Indirect komt elk Amerikaans of buitenlands bedrijf en elk individu ter wereld dat nog zaken doet met het regime-Maduro, in het vizier van de VS te liggen.

De demarche kan ook de spanningen met China en Rusland nog meer aanwakkeren. Die twee landen bleven Maduro de voorbije maanden onvoorwaardelijk steunen in zijn krachtmeting met de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó. Ze bleven gewoon zakendoen met Caracas. Zetten ze die activiteiten nu voort, dan wenken voor Peking en Moskou op papier Amerikaanse strafmaatregelen.

Het is de eerste keer in 30 jaar dat de VS alle activa bevriezen van een land uit het westelijk halfrond. Panama en Nicaragua viel die twijfelachtige eer te beurt in de jaren 80 van de vorige eeuw. Met het initiatief dicht Trump Venezuela hetzelfde pariastatuut toe als Iran, Noord-Korea, Syrië en Cuba.

Humanitaire crisis

De hamvraag is of de nieuwe sancties de machtsstrijd tussen Maduro en Guaidó in het voordeel van die laatste zullen beslissen. Zolang de kroonprins van Hugo Chávez kan blijven rekenen op de steun van landen als China, Rusland, Iran en Turkije én van het economisch machtige Venezolaanse leger, lijkt hij niet geneigd te zijn een stap opzij te doen voor een interim-regering onder leiding van Guaidó.

Schermvullende weergave De zelfverklaarde Venezolaanse interim-president Juan Guaidó hoopt dat de nieuwe Amerikaanse sancties de machtsstrijd met Maduro in zijn voordeel kunnen doen kantelen. ©REUTERS

Analisten vrezen dat de bevolking opnieuw in de klappen zal delen. ‘De maatregelen zullen de humanitaire crisis in het land alleen maar verergeren’, meent Geoff Ramsey, een onderzoeker bij het Washington Office on Latin America. De afgelopen jaren sloegen al meer dan drie miljoen Venezolanen op de vlucht, wat ook tot spanningen met de buurlanden leidde.